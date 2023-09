Vroum! Le nouveau livre à tirettes sonore

Avez-vous déjà ressenti la magie de voir les yeux d’un enfant s’illuminer à la vue d’un véhicule en mouvement ? Cette magie, Usborne l’a capturée de manière ludique et éducative dans son dernier trésor, “Vroum! – Mon livre sonore animé”.

Après le succès vibrant de “Grrr!”, Sam Taplin revient, en collaboration avec Ailie Busby aux illustrations et Anthony Marks, pour nous offrir un voyage sonore et visuel sur les roues, les ailes et même les hélices.

Le charme de “Vroum!” réside dans son interactivité bien pensée. Les tout-petits sont invités à actionner des tirettes, découvrant ainsi un univers vibrant de véhicules qui s’animent tout en produisant des sons caractéristiques. Ce n’est pas seulement un livre, c’est une aire de jeu où chaque page tournée apporte son lot de découvertes et d’émerveillement.

Vroum! : Un Tour Enchanteur dans le Monde Animé des Véhicules

À travers les pages joliment illustrées, les enfants explorent un monde de véhicules variés – de la moto rugissante au bateau à moteur vibrant, de l’hélicoptère bourdonnant au tracteur grognant. Chaque tirette activée déclenche non seulement le mouvement mais aussi le vrombissement, le grondement ou le bourdonnement associé, rendant l’expérience totalement immersive.

L’association entre les illustrations charmantes d’Ailie Busby et les sons vivants fait de “Vroum!” un outil d’apprentissage amusant et captivant. Les enfants développent leur coordination motrice en actionnant les tirettes, tout en associant visuellement et auditivement chaque véhicule à son son unique.

“Vroum! – Mon livre sonore animé” promet des heures d’amusement, de découverte et d’éducation. C’est un tour guidé dans un monde où les véhicules ne sont pas seulement des moyens de transport, mais des compagnons animés qui parlent à l’imagination des enfants. Ce nouveau bijou d’Usborne est bien plus qu’un livre, c’est une aventure roulante, volante et flottante qui éveille la curiosité et nourrit la joie naturelle des enfants pour l’exploration et l’apprentissage.