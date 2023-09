Licorne Détective Club – Tome 1 – Phénomènes inexpliqués aux Éditions Jungle

Une enquête paranormale, à la recherche des proches parents perdus dans la catastrophe, grâce à trois pétillantes jeunes filles déterminées à élucider ce mystère.

Premier tome jeunesse, disponible le 14 Septembre 23, aux Éditions Jungle. (+8)

Le décor :

Les rues de Summer City, un vendredi soir…

Mackensie et Bryana sont à leur poste de surveillance. Bien cachée​s derrière un gros buisson, leur « aspirateur à monstres » déjà branché, elle​s observe​nt une drôle de créature s’approcher de leur piège. On dirait un lapin en peluche ayant pris vie, mais ayant aussi bien vécu : une oreille en moins, du rembourrage qui dépasse. Un lapin zombi, c’est sûr.Elles attendent le bon moment et soudainement, lui sautent dessus afin de la capturer dans leur aspirateur.

Un exercice dont elles ont pris l’habitude depuis la catastrophe il y a deux ans. Car, les créatures étranges pullulent de jour comme de nuit. C’était pour l’inauguration du centre commercial de Summer City. Les filles étaient encore petites, mais elles se souviennent parfaitement de la scène. Joyce, la grande sœur de Mackensie, était là pour les garder sur un banc à l’extérieur pendant que les parents assistaient à la braderie à l’intérieur. Il y avait Mackensie et Thaïs.

Puis, Bryana est arrivée avec ses parents, en train de se disputer au sujet de quelque chose qui pouvait être dangereux. Elle avait un étrange pendentif que son père lui avait fabriqué. Pendant que les trois amies étaient en extase devant le mystérieux joyau, il y a eu comme une explosion. Et une brèche s’est formée entre Summer City et un autre monde d’où s’échappent les créatures…

Autre chose : la plupart des habitants sont prisonniers de ce monde !!!! Dont les parents des filles…

Il est temps d’aller les récupérer ….

Le point de la BD :

On replonge un peu dans les années 70, avec une BD jeunesse aux couleurs pops, acidulées, donnant un pep’s incroyable à l’ensemble de l’histoire. C’est l’œuvre de Geoffrey Champin et Gabriel Bargiel, qui « arc-en-ciélise » totalement cet univers paranormal !!!

Du coup, c’est moins inquiétant que cela pourrait être : le « lapin zombi » est un brin trognon quand même. Les créatures sont plus étranges qu’effrayantes. On embarque dans une enquête fantastique avec trois protagonistes aux personnalités décalées, inventées par Karim Alliane.

Thaïs, fausse badass qui a du mal à assumer ses idées et sa façon d’être. Toujours en retard, elle trouve à chaque fois une excuse bidon afin de se justifier. Mais elle est méga cool, car elle fait du Roller derby (un sport dont on ne parle pas assez) !! c’est ma préférée. Bryana, la « réfléchie », celle qui supporte ce trio avec beaucoup d’affection et de tendresse. Et Mackensie, déterminée et la plus nerveuse des trois !!!

Un trio pour former le « Licorne détective Club », avec ce premier tome aux Éditions Jungle, où l’on rencontre les personnages et leur « secret » !!!!

La conclusion :

On aime les couleurs, les différentes « énigmes » proposées, déjà, dans ce premier tome, et on attend d’avoir les réponses à tout ça !!! Le pendentif, l’autre monde, les adultes disparus …. Une enquête certes, des énigmes également, mais des thématiques prépondérantes, familiales, amicales. Des destins évolutifs dans le temps …. Licorne détective Club aux Éditions Jungle, c’est fun avec le ton donné par le dynamisme de ces trois gamines (Surtout celle qui fait du roller derby !! Je vous ai dit que c’était ma préférée ?!!!) et c’est particulièrement intrigant avec ces différents mystères posés çà et là comme des petits cailloux sur le chemin de cette enquête paranormale !!!