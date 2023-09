Melvita – Mon avis sur la gamme Argan Bio-Active

Parmi les soins anti-âge que j’ai testés jusqu’à maintenant, il y a la gamme Argan Bio-Active de Melvita qui a su me charmer en tout point. En effet, elle a été d’un grand secours pour ma peau sensible et déshydratée ces derniers mois. Je vous dis tout à son sujet, c’est parti !

Alors oui, je dis très souvent que j’aime les produits Melvita, mais croyez-moi sur parole, c’est vrai ! Et cela me semble logique de vous conseiller la marque, notamment lorsque j’ai des coups de cœur. Alors évidemment, je n’aime pas tout ce que propose la marque, mais elle fait partie des rares dont la composition des produits matche totalement avec mon type de peau. Puis j’aime son univers, les packagings, la riche étendue de gammes visage/corps/cheveux.

Bref, elle n’est pas prête de quitter ma routine beauté !

Du coup, je me penche régulièrement sur les différentes gammes de produits qu’elle propose, notamment les soins pour le visage. Et depuis quelques mois, ma préoccupation première était de raffermir ma peau, de lisser les ridules et de redessiner l’ovale du visage. Sans oublier l’hydratation qui doit faire partie intégrante de ma routine, puisque j’ai une peau normale à tendance sèche, sensible et réactive. Et lorsqu’on se rend sur le site officiel de Melvita, on découvre que la marque propose deux gammes de soins anti-âge : l’Argan Bio-Active et la Nectar Suprême.

Melvita – 40 ans de beauté naturelle

Mon avis sur la gamme Argan Bio-Active

Cela va faire 3 mois que je teste la gamme Argan Bio-active, et plus assidûment depuis début septembre. Alors, je ne l’ai pas testé dans sa totalité, j’ai utilisé de façon combinée les produits suivants : le fluide liftant intensif, le sérum contour intensif et le baume nuit régénérant. Mais sachez qu’il y a aussi la crème liftante intensive et le soin liftant regard.

Les atouts de la gamme Argan Bio-Active

La gamme Argan Bio-Active propose donc des soins anti-âge à l’huile d’argan microbiotique qui booste la production naturelle de collagène, pour raffermir la peau en profondeur, estomper les rides et ridules, et redessiner l’ovale du visage. Tout pile ce que j’attends d’une gamme anti-âge !

Le fluide liftant intensif – Mon chouchou !

Si je vous dis que j’ai déjà racheté un tube de ce fluide liftant intensif, vous me croyez ? Je l’ai aimé dès la première application. Et pourtant, la sensation est assez étrange au départ lorsqu’on le met sur le visage. Il n’est pas onctueux comme peut l’être une crème, au contraire, après dépose, on a l’impression qu’il tire la peau, tant la matière pénètre facilement. Après quelques secondes, on ne le sent plus, il se fait complètement oublier. Et SURTOUT, il est possible de se maquiller juste après, il ne fait pas de pelures et c’est juste génial. Je l’utilise matin et soir, je l’adore !

Le sérum contour intensif – Un soin qui illumine le visage

Je vous le dis souvent, j’ai beaucoup de mal à intégrer le sérum à ma routine soin du visage. Et je ne vais pas vous mentir, c’est le cas aussi pour celui-ci. Du coup, cela a été facile de me rendre compte de l’état de ma peau « avant » et « après » sérum. En toute honnêteté, ce sérum est excellent. Il a un pouvoir lissant assez bluffant, c’est notamment visible sur les pores dilatés du menton et du nez. Et quand je le mets juste avant le fluide, j’ai l’impression que ma peau est bien plus lumineuse. Je me suis renseigné sur sa compo’, et comme pour toute la gamme, elle est bio. Elle est enrichie en extrait de framboise postbiotique qui a un pouvoir stimulant. Alors, je ne sais pas comment cela fonctionne, mais je confirme que j’ai bien meilleure mine lorsque je l’utilise. Notamment le matin au réveil !

Le baume nuit régénérant – Je nourris ma peau

Que dire si ce n’est qu’il est parfait ? Sa texture pour commencer, riche et non-collante. Son odeur, présente mais discrète, qui ne gêne donc pas durant le sommeil. Et son efficacité, on en parle ? Le matin au réveil mes ridules étaient réhydratées, ma peau était davantage pulpeuse, et envolé ce teint grisâtre qui peut me déranger au réveil. Bref, je le conseille à 1000 % !

Melvita a encore réussi à me surprendre avec cette gamme anti-âge. À base d’argan, les soins possèdent une douceur naturelle, plus qu’appréciable lorsqu’on a la peau sensible. Si vous êtes à la recherche de soins qui lissent et hydratent la peau en même temps, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour découvrir la gamme Argan Bio-Active.