Mahar le lionceau – Ed. Delcourt

Mahar le lionceau ou l’enfance perdue des jeunes soldats de Daech est un récit complet, paru aux éditions Delcourt, fin avril 2024. Un album d’Anne Poiret et Lars Horneman, qui présente l’histoire vraie de Mahar. Un jeune yézidi d’Irak, enlevé à sa famille et enrôlé à 10 ans par Daech.

Septembre 2020, voilà plusieurs jours qu’une journaliste est en repérage au Kurdistan irakien, pour un documentaire sur les enfants de l’Etat islamique. Elle cherche à rencontrer d’anciens jeunes combattants enrôlés de force. Trois années après la victoire de l’Irak sur l’organisation terroriste fin 2017, et un an après la chute du dernier bastion, elle veut comprendre l’ampleur du traumatisme, ce qu’il peut rester de guerre en eux. En effet, Daech aurait recruté jusqu’à 4 000 mineurs… Aujourd’hui, la plupart des « lionceaux du califat » sont morts, incarcérés par l’Etat irakien. Certains sont terrés dans les faubourgs des villes sunnites, inaccessibles à toute forme de réhabilitation. Les enfants yézidis raptés et endoctrinés, par l’Etat islamique, ont été formés dans des camps militaires. Utilisés sur tous les fronts, certains enfants ont commis des attentats-suicides. Aujourd’hui beaucoup de ces enfants sont revenus parmi les leurs.

Le récit complet, divisé en plusieurs chapitres, propose de suivre Anne Poiret qui entame une enquête dans le Kurdistan irakien. Elle cherche de jeunes personnes impliquées, embrigadées dans les rangs de Daech. Elle va rencontrer plusieurs enfants, anciens soldats. De jeunes gens meurtris par la guerre qu’ils ont dû mener, dont Mahar, qui décide de se confier. Ainsi débute l’histoire douloureuse d’un jeune garçon de 10 ans, dont la vie va totalement basculer. La bande dessinée est intéressante et bouleversante. Elle propose de découvrir cette enfance perdue pour Mahar. Un enfant rapté, endoctriné puis formé dans des camps militaires, par l’Etat islamique. Une enfance meurtrie, avec des traumastismes pour la vie d’adulte à construire… L’album est fort, puissant, bouleversant, pour ce témoignage douloureux et le traumatisme vécu. Le roman graphique se trouve bien documenté, riche et violent. Le dessin reste assez simple, parfois maladroit, néanmoins efficace, allant à l’essentiel.

Mahar le lionceau ou l’enfance perdue des jeunes soldats de Daech est un roman graphique, des éditions Delcourt. Un récit documenté, une histoire vraie, un témoignage poignant et bouleversant qui vient apporter la lumière sur ces enfants traumatisés, qui tentent de se reconstruire.