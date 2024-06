Naissance – Une pa-maternité – Éditions Steinkis

Partagez





Alors que les femmes se transmettent les secrets de la maternité d’une génération à l’autre, les pères, eux, ont du mal à trouver leur place. Naissance, est le récit sincère et progressif, d’un homme, Samuel Wambre, qui souhaite accompagner au mieux, participer, et être un maximum impliqué dans la grossesse et l’accouchement de sa compagne.

Un très beau récit sur l’implication d’un futur papa, dans son couple, dans la future venue de sa progéniture, avec tout l’amour et l’attention. Mais aussi le stress et l’inquiétude d’un vrai père !

À découvrir depuis le 23 mai 24, aux Éditions Steinkis.(de 10 à 99 ans)

Le décor :

Une nuit, la chambre – 2 h du matin…

Stéphanie vient de perdre les eaux. Les questions rebondissent comme une balle de ping-pong entre les deux tourtereaux. Est-ce que ça va ? En es-tu sûre ? Doit-on appeler la maternité ??

Pour un couple qui souhaite au maximum avoir une délivrance naturelle, avec le minimum d’intervention médicale, c’est compliqué. Aussi, ils décident de prendre conseil auprès de leur sage-femme et amie… Même au vu de l’heure plutôt très matinale.

Après avoir été rassurés et avertis du mode opératoire des professionnels de santé, Stéphanie et Samuel décident de se rendormir paisiblement et de se laisser le temps jusqu’au jour suivant…

La prise de conscience de leur future responsabilité commence à germer dans chacune des têtes avec bonheur avant que le sommeil ne les rattrape…

Une autre nuit…

Ça y est ! Les contractions se font de plus en plus régulières, il est temps de décoller pour la maternité. Les futurs parents ont déjà tout prévu : la liste pour ne rien oublier, et un maximum d’objets personnels, utiles ou tout simplement réconfortants, afin de donner à n’importe quelle chambre d’hôpital, un « feng-shui » nécessaire au bien-être des deux parents !!

C’est le grand départ vers une autre vie, mais d’abord, aussi, vers l’inconnu total où inquiétudes se mêlent à l’excitation de découvrir enfin, ce bébé à naître…

Le point sur la BD :

Un récit d’une douceur et d’une sincérité incroyable !!! Naissance, aux Éditions Steinkis, devrait être disponible dans chacune des maternités, et distribué par les sages-femmes, tant il est rempli de bonnes intentions. Samuel Wambre raconte sa vie, et plus précisément sa « naissance » en tant que futur père. C’est beau, touchant, et plein d’affection. Grâce à son expérience, il partage chaque moment fort de son devenir de papa, en entrecoupant chacun des chapitres par ses ressentis personnels à propos de ce qui entoure ce fait. Les titres parlent d’eux-mêmes : les hommes, c’est différent par exemple, exprime le manque d’informations et de transmissions d’hommes à hommes, par rapport à cet événement incroyable. « Ok pour un bébé » , délie la vie de leur couple, et la prise de décisions de devenir parents après les aléas de la vie … On alterne entre les différentes prises de conscience et les épisodes de ce premier accouchement où ce petit être se fait fortement attendre. Les illustrations sont réalistes, sans chichis, aussi vraies que ce roman graphique basé sur sa vie.

La conclusion :

Enfin un papa qui s’exprime aussi sincèrement et véritablement sur le sujet ! Naissance aux Éditions Steinkis, explique. Rassure. Accompagne toutes ces choses et ces faits autour de l’envie, et le passage à l’acte de devenir parents. Malgré les avancées en matière médicale, et aussi, des maternités (accouchements naturels, environnements moins « aseptisés », acceptation du papa en chambre…), on s’aperçoit que la gent masculine souhaite être plus impliquée dans cet événement majeur. Samuel Wambre nous donne ici un regard masculin et paternel. Donc extérieur, physiologiquement parlant, à sa future fonction et c’est un succès total ! À imposer dès le collège en cours de SVT à toutes les classes !!!