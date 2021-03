Mes petits ateliers Montessori, aux éditions Larousse

La collection Mes petits ateliers Montessori, des éditions Larousse, se complète avec deux nouvelles pochettes, Mon abécédaire à assembler et Mes petites lettres rugueuses, parus en janvier 2021. Deux ouvrages complets, avec tout le matériel nécessaire pour un apprentissage ludique et efficace.

La pochette Mon abécédaire à assembler se compose de 26 pièces de puzzle qui correspondent aux lettres de l’alphabet, de 26 pièces de puzzle représentant des animaux, ainsi que d’un livret d’accompagnement. L’atelier est simple, il propose, sous la forme du jeu de puzzle, d’assembler deux pièces ensemble, pour associer une lettre à un son, grâce à l’animal présenté. L’enfant doit donc trouver des paires, pour associer chaque lettre à l’animal dont le nom commence par le son qu’elle fait. Les pièces des puzzles sont correctives, au verso les animaux sont à assembler, avec les noms des animaux, pour pouvoir découvrir la première lettre de l’animal présenté.

La deuxième pochette, Mes petites lettres rugueuses, contient 26 cartes-lettres à détacher pour constituer un alphabet rugueux, avec tout ce qu’il faut pour le réaliser soi-même. Aussi, un sachet de paillettes vient compléter la pochette, tout comme un livret d’accompagnement, pour les parents. Un alphabet à créer, avec au recto une lettre rugueuse et une image, et au recto la même imager avec le nom écrit, pour pouvoir les associer. Comme un imagier, les enfants apprennent à reconnaître été à associer une lettre avec un mot, un son.

Les deux pochettes sont complètes, proposant de fabriquer son matériel Montessori, sans colle, ni ciseaux, pour un apprentissage en douceur, sensoriel, autonome et évolutif. Les cartes sont facilement maniables, pour les enfants de 3 à 6 ans, pour apprendre l’alphabet, jouer avec les lettres, découvrir leur son, faire des associations, et grandir tranquillement. Les livrets sont simples, accompagnant les parents dans l’apprentissage de leur bambin, et suivre le plus fidèlement possible la pédagogie Montessori.

