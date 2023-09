Mikki et la traversée des mondes T1

Mikki et la traversée des mondes est une nouvelle série jeunesse, qui débute avec ce premier tome, La maladie des portes, paru aux éditions Glénat, en septembre 2023. Une bande dessinée de Stéphane Betbeder et Paul Frichet, qui présente une aventure fantastique et abracadabrante.

A la clinique Mortelente, plusieurs personnes et familles semblent patienter, dans la salle d’attente. Une jeune fille timide est assise entre son père et sa mère. Deux garçons rondouillards, aux airs méchants, sont avec leur mère. Plus loin Pétronille se fait reprendre par sa mère, mais la jeune fille finie, malgré tout, par casser son bracelet de perles. Gaspar, quant à lui, est maintenu en laisse, par sa mère, qui lui crie dessus. Le jeune garçon semble hyperactif… Mademoiselle Mikki et ses parents sont appelés, car leur tour est arrivé. La mère remercie la professeure d’avoir choisi leur fille pour suivre leur protocole. Les parents mesurent bien la chance d’avoir été sélectionnés parmi des milliers de candidats. La grande timidité de Mikki la handicape au quotidien et son état va en s’empirant. En effet, voilà deux mois que la fillette s’est murée dans le silence…

Mikki souffre de timidité maladive, à tel point que maintenant, la jeune fille ne veut plus parler. Elle va donc participer à un programme spécial, à la clinique Mortelente, une thérapie étrange, mêlant réalité et monde imaginaire. En effet, Mikki va se retrouver dans des univers étranges, complexes, avec des portes à franchir et des animaux-totems. La bande dessinée présente une aventure abracadabrante, plutôt difficile à suivre et s’ouvrant sur différents mondes, ou plans. Elle va devoir surmonter différentes épreuves et surveiller ses arrières, pour tenter d’ouvrir la bonne porte et retrouver ses parents ! Elle va aussi faire des rencontres surprenantes, inquiétantes, qui vont la mener dans différents univers. Les personnages sont attachants, dans cet album où la question de la santé mentale est abordée en filigrane. Le dessin reste rond, assez doux, avec des personnages expressifs.

