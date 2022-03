Mon petit cherche et trouve – Les dinosaures

Mon petit cherche et trouve est une nouvelle collection, des éditions Usborne, qui débute, entre autres, avec Les dinosaures. Un livre souple qui propose aux jeunes lecteurs, dès 4 ans, de s’amuser à rechercher, à comparer et à compter les dinosaures.

Dès la couverture, les enfants sont interpellés et invités à repérer deux libellules, à trouver un autre dinosaure qui ressemble à l’un d’entre eux, et découvrir qui tient un cône glacé. Sur la page de garde, des dinosaures sont également à retrouver. L’un d’eux explique que les réponses sont à retrouver à la fin. A la première double page, une grande illustration présente plein de dinosaures de toutes tailles et couleurs. L’un explique qu’il faut chercher sept dinosaures rouges, tandis qu’un autre s’efforce de trouver sa tasse à café. En bas des pages, une frise invite à trouver quelques éléments, dans la grande illustration foisonnante de petits et grands détails.

Ainsi de suite, les jeunes lecteurs sont invités à tourner les pages de ce livre souple, pour découvrir et retrouver des dinosaures et autres éléments. Le livre est interactif, les enfants sont rapidement interpellés pour participer à ce jeu de cherche et trouve. Le livre est ludique, attrayant, avec l’univers des animaux préhistoriques qui plaît et fascine toujours les bambins. Le sens de l’observation est stimulé, avec à chaque scène des éléments à repérer et des détails amusants à visionner. Le livre est visuel, encourageant à développer le sens de l’observation seul, avec un parent, entre copains… Le dessin est moderne, avec plein de détails drôles, mêlant temps préhistorique et temps moderne, avec des dentifrices à retrouver, un casque sur la tête d’un dinosaure, et bien d’autres choses surprenantes encore.

