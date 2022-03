Lithothérapie : comment recharger une pierre ?

En lithothérapie, les pierres naturelles sont utilisées pour prévenir ou guérir plusieurs maux. Elles ont aussi la vertu d’absorber les énergies négatives et de diffuser celles qui sont positives. Pour ces nombreuses vertus, il arrive très régulièrement que ce minéral s’épuise et ait donc besoin d’être purifié et rechargé. Pour ce faire, plusieurs méthodes existent pour réactiver votre pierre afin de pouvoir en user encore. Découvrez dans cet article les différentes méthodes qui marchent.

L’usage du cristal de roche

Le premier moyen dont vous pouvez vous servir pour recharger une pierre est l’usage de la pierre cristal de roche. Il s’agit en effet d’une pierre fine comme les autres, mais avec des capacités encore plus puissantes. Le cristal de roche est considéré en effet comme une pierre maîtresse dans la lithothérapie. À cause de ses propriétés et sa puissance, il peut facilement servir à recharger d’autres minéraux. Il suffit de poser votre pierre fine à côté du cristal. Celui-ci communiquera de l’énergie positive au minéral afin de le réactiver à nouveau. Assurez-vous toutefois que le cristal de roche soit bien rechargé et purifié de son côté avant de lancer l’opération. Pour cela, vous pourrez vous servir des autres méthodes qui existent pour le charger.

La lumière du soleil

S’il y a une technique qui brille par sa simplicité et sa célébrité, c’est bien celle qui utilise la lumière du soleil. Vous avez la possibilité de vous servir de ces rayons pour recharger votre pierre fine. Pour cela, il suffit d’exposer le minéral au soleil. Ce dernier absorbera l’énergie de l’astre qu’il remplacera avec les énergies négatives qu’il aurait absorbées plus tôt. Ainsi, votre pierre fine sera revigorée et prête à être utilisées à nouveau.

Il est important de préciser que le temps de rechargement va d’abord dépendre du type de pierre. S’il s’agit d’une pierre maîtresse comme le cristal de roche par exemple, le rechargement pourrait prendre plus de temps. Mais pour les pierres avec des puissances moins fortes, quelques heures suffiraient pour refaire le plein d’énergie. Faites surtout attention à l’aspect du ciel pendant le temps de rechargement. Un ciel bien chargé ralentira évidemment le chargement qui prendra alors plus de temps.

La lumière de la lune

Il est tout à fait possible d’utiliser la lumière de la lune pour recharger votre pierre. Il existe des pierres fines qui sont un peu sensibles aux rayons de soleil et n’arrivent pas à les supporter. La lumière lunaire par contre est adaptée à n’importe quelle pierre. Il suffira de les exposer totalement à découvert une fois la nuit tombée. Votre minéral se chargera donc de l’énergie de la lune et redeviendra totalement actif. Privilégiez surtout les nuits de pleine lune afin d’obtenir une bonne concentration d’énergie. Si tel n’est pas le cas pendant que vous rechargez votre pierre, vous serez obligé de reprendre l’exercice pendant plusieurs autres nuits.

Les flammes de feu

Si vous pouvez recharger une pierre fine en vous servant de la lumière du soleil, il est aussi possible de se servir des flammes de feu. Il s’agit d’une technique qui n’est pas trop populaire, mais qui marche quand même. En effet, la chaleur dégagée par les flammes d’un feu est en mesure de recharger une pierre minérale comme cela se doit.

Qu’il s’agisse d’une pierre maîtresse comme le cristal de roche ou d’une quelconque pierre fine, vous pourrez toujours vous servir de cette méthode. Il vous faudra alors faire un feu assez grand pour dégager une bonne quantité d’énergie. Dès que les flammes commencent à s’échapper, vous pourrez y soumettre les pierres.

Il est important de préciser que vous ne devez aucunement y jeter les pierres. Vous ne réussirez qu’à abîmer leur structure. Mettez juste les minéraux à une certaine distance afin qu’ils soient réchauffés de la chaleur qui émane des flammes. Vos pierres seront alors rechargées efficacement et seraient alors prêtes pour un prochain usage.

L’amas de quartz ou les géodes

Voici encore une autre technique de rechargement de pierres précieuses qui marche également. Vous pourrez vous servir d’un amas de quartz ou des géodes pour parvenir à vos fins. En parlant d’amas de quartz, il s’agit d’un assemblage de cristaux pour en former tout un tas. En ce qui concerne la géode, elle représente une cavité rocheuse dans laquelle se trouvent plusieurs cristaux, dont le cristal de roche.

Cela voudra dire que cette technique de rechargement de pierre précieuse va faire appel à plusieurs autres types de pierres et de cristaux. Il suffira de placer la pierre à recharger dans la géode ou au milieu de l’amas de quartz. Elle se chargera alors de l’énergie libérée par les autres pierres précieuses.