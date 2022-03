Ce que vous devez savoir de l’investissement spécial

Pour ceux qui ne veulent pas vérifier les cotations toutes les heures, il existe une stratégie d’investissement spéciale : hodl. Il s’agit de conserver vos actifs en fonction de la croissance globale du marché de la cryptographie et des cotations de crypto-monnaie à long terme. Pour ceux qui veulent investir dans la crypto, cet article pourrait être utile.Hodl est devenu un truc bien connu dans le monde de la crypto-monnaie. Depuis quelque temps, le cours du bitcoin a fortement augmenté et a déjà commencé à s’élever. Hodl peut apporter d’énormes profits, mais il faut parfois attendre au moins plusieurs années pour cela.

Les plus grands bénéficiaires de cette stratégie sont les investisseurs qui acquièrent des actifs cryptographiques tôt et à moindre coût. Personne ne pouvait savoir avec certitude que le bitcoin augmenterait. Avec un succès égal, il était possible à la fois de gagner et de perdre tout l’argent. La diversification des investissements dans différentes crypto-monnaies assure contre cela. Au lieu de simplement acheter du bitcoin sur bitcoin up avec tout votre argent, vous pouvez investir dans d’autres crypto-monnaies.

Certains d’entre eux tomberont, mais d’autres augmenteront. Ainsi, vous gagnerez toujours. Cette stratégie présente un inconvénient évident : la fragmentation du portefeuille entre différentes bourses et portefeuilles. Toutes les pièces ne peuvent pas être collectées au même endroit. Si vous avez de l’appréhension à vous lancer dans le Hodl, vous devez vous en tenir à ceci :

Investissez et oubliez vos placements

Hodl c’est facile. Il n’est pas nécessaire d’étudier le commerce des actions, l’analyse fondamentale et technique et d’autres sciences économiques avec les mathématiques. Hodl sauve les nerfs. Inutile de perdre du temps et des nerfs dans les échanges quotidiens, surveillez en permanence les taux de change et les actualités sur les crypto-monnaies.

Bien que les chutes périodiques du marché de la cryptographie plongent même les hodlers dans la dépression, rappelons-nous dans quelles circonstances ce terme est apparu. Hodl vous permet de gagner en plus sur les bitcoins via des hard forks.

Un hard fork est une modification du code de programme d’une crypto-monnaie, à la suite de laquelle ses branches apparaissent, des crypto-monnaies enfants – des fourches. Dans le même temps, vos économies, en règle générale, bifurquent avec la blockchain. C’est-à-dire que vous obtenez une nouvelle crypto-monnaie gratuitement, ce qui peut coûter très cher à l’avenir.

Le nombre de hard forks bitcoin atteint aujourd’hui plusieurs dizaines. Mais pour recevoir des pièces BCH gratuites, les propriétaires de Bitcoin n’avaient qu’à stocker le BTC sur certaines plates-formes ou portefeuilles cryptographiques.

Hodle vous permet également de gagner sur les parachutages – distribution gratuite de jetons. Des parachutages sont organisés pour vulgariser de nouveaux actifs cryptographiques. Habituellement, pour participer à un airdrop, il vous suffit d’avoir une certaine crypto-monnaie ou des jetons dans votre portefeuille.

Par exemple, les propriétaires de la crypto-monnaie EOS ont déjà pu participer à une douzaine de parachutages différents et d’autres jetons. Les actifs cryptographiques reçus peuvent également être conservés ou transférés en bitcoin, selon la stratégie que vous choisissez.

Choisissez bien vos actifs numériques

Hodle ne convient pas à toutes les crypto-monnaies. Le marché de la cryptographie existe depuis moins de 10 ans. Et une seule crypto-monnaie existe depuis le même laps de temps – c’est le bitcoin.

Aujourd’hui, des milliers de crypto-monnaies et des dizaines de milliers de jetons peuvent être trouvés sur le marché de la crypto, mais beaucoup d’entre eux ne montrent plus aucune activité. En conséquence, il n’est pas nécessaire de compter sur leur hausse de prix à l’avenir. La stratégie consistant à s’attendre à une augmentation significative des prix dans les années à venir ne convient qu’aux crypto-monnaies qui, pour diverses raisons, ont reçu ou recevront une grande popularité parmi les utilisateurs et le soutien des développeurs, des systèmes de paiement et des institutions financières.