Le livre de la jungle, aux éditions Sarbacane

L’incontournable roman Le livre de la jungle est à retrouver dans une adaptation de Thibault Vermot, et illustré par Florian Pigé. Un bel album, paru en février 2022, aux éditions Sarbacane, qui présente un récit fort, poignant, d’un petit d’homme qui va vivre et grandir parmi les animaux…

Le tigre Shere Khan adorait chasser les hommes, même si cela était contraire à la Loi de la jungle. Ce soir-là, il avait senti un groupe d’hommes venus couper du bois. Le tigre descendit les collines pour s’approcher et se cacher derrière les buissons, au plus près du camp. Il attendait. La nuit tomba, sur la jungle, les hommes allumèrent un feu, pour se rassembler autour. Buldeo était un chasseur vantard et commença à prendre la parole. Il expliquait aux autres hommes, qu’ils n’étaient que des bûcherons, mais que lui était un chasseur. Comme tous les autres chasseurs, il se laissait pousser une longue moustache, depuis qu’il avait tué son premier tigre…

Après que Shere Khan prit en chasse les hommes, le loup Rama et la louve Raksha arrivent au camp et découvrent un petit d’homme, tout juste en âge de marcher. Ils recueillent l’enfant, le baptise Mowgli, comme une petite grenouille. Ainsi débute la longue histoire de Mowgli, avec un récit sensible, touchant, drôle. Le petit va grandir parmi les animaux, et apprendre à survivre dans ce milieu hostile, avec l’aide d’amis et de sa ruse. Le texte est adapté pour les jeunes lecteurs, entre narration et dialogue, offrant un récit captivant et bien rythmé. De superbes illustrations douces accompagnent l’histoire, avec un trait moderne et délicat, fait aux crayons de couleur, offrant une atmosphère harmonieuse et bienveillante.

Le livre de la jungle est une adaptation de l’œuvre de Rudyart Kipling, à retrouver aux éditions Sarbacane. Un bel album moderne et grandiose, avec un récit adapté et frais et des illustrations délicates, qui captivent et enchantent.

