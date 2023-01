Mylène Besançon de Bring My Song To Life : 5 choses que j’aurais aimé qu’on me dise avant de devenir PDG

Dans le cadre d’une série intitulée “Cinq choses que j’aurais aimé qu’on me dise avant de devenir PDG“, Ben Ari a eu le plaisir de s’entretenir avec Mylène Besançon.

Mylène Besançon travaille avec des musiciens primés aux Grammy Awards en sa qualité de PDG de BringMySongToLife.com, qui vous permet d’engager un

auteur-compositeur professionnel pour produire une chanson comme cadeau mémorable ou pour célébrer un événement. Besançon a été classée parmi les 10 meilleures femmes chefs d’entreprise par US Insider en raison de son parcours entrepreneurial, qui l’a notamment conduite à figurer dans Billboard et Style

Magazine. Elle a grandi dans le sud de la France, au bord de la mer, entre Toulon et Saint-Tropez, et après avoir obtenu sa licence et son MBA, elle a été sélectionnée parmi les candidats du monde entier pour faire partie des 100 premiers bénéficiaires du VISA canadien pour démarrage d’entreprise. Elle vit actuellement au Canada avec son mari et leurs animaux de compagnie. Pour en savoir plus,

rendez-vous sur mylenebesancon.com .

Merci beaucoup d’avoir accepté de participer à cette série d’entretiens ! Pour commencer, nos lecteurs aimeraient vous connaître un peu plus. Pouvez-vous nous raconter votre parcours ? Qu’est-ce qui vous a conduit à cette carrière ?

Avant de devenir le PDG de BringMySongToLife.com , je suis née et j’ai grandi dans le sud-est de la France, sur la Côte d’Azur, au bord de la

méditerranée. Mes études ont commencé par une licence en langues étrangères et commerce international à l’Université du Sud Toulon – Var, suivie d’une maîtrise en marketing de la Dublin Business School.

Je vis avec mon mari et nos deux animaux de compagnie au Canada et je suis passionnée par les voyages. J’ai fait l’objet d’articles dans Billboard et sur Yahoo, entre autres.

En tant que cofondatrice et directrice du marketing de Tunedly, je dirige une équipe travaillant en étroite collaboration avec des musiciens talentueux, dont plusieurs lauréats de Grammy Awards, dans le but de

réaliser les rêves créatifs de nos clients. Les auditeurs et les fans ont en outre la possibilité de voter pour leurs chansons préférées et de les faire figurer au classement de la plate-forme de découverte axée uniquement sur la musique.

Ayant reçu plusieurs demandes de personnes souhaitant produire des chansons personnalisées pour leurs événements festifs, nous avons eu

l’idée de créer Bring My Song To Life. En utilisant les compétences de nos collaborateurs de Tunedly, Bring My Song To Life permet aux clients de créer des chansons et des paroles personnalisées pour les anniversaires, les fêtes de fin d’année, Noël et d’autres occasions.

Aucune compétence en matière de composition de chansons n’est nécessaire !

Pouvez-vous nous raconter l’histoire la plus intéressante qui vous est arrivée depuis que vous êtes à la tête de votre entreprise ?

Ce qui me vient à l’esprit, c’est évidemment des commandes de clients.Les histoires les plus intéressantes et les plus émouvantes que j’ai entendues sont survenues lors de la production de chansonspersonnalisées. Il y avait par exemple ce couple d’Américains qui se considérait comme extrêmement chanceux, tant sur le plan financier que dans son quotidien.Ils ont pris la décision d’adopter deux enfants, frère et sœur, et de leur donner une vie meilleure. La cliente était la mère, elle voulait exprimersa fierté et souhaiter bonne chance à ses enfants adoptés. Prendre part à un tel projet est vraiment gratifiant.

Pouvez-vous nous raconter l’erreur la plus drôle que vous ayez commise à vos débuts ? Quelle leçon en avez-vous tirée ?

Par où commencer ? [rire] Ce n’est pas vraiment une erreur, mais mon accent est souvent source de quiproquos ! Je suis née et j’ai grandi sur la Côte d’Azur, et ma première langue étrangère que je maîtrisais bien était l’italien, pas l’anglais. Pour faire court, j’ai un accent français

reconnaissable quand je parle anglais. Je compte bien suivre à nouveau des cours de prononciation lorsque mon emploi du temps sera plus léger. Je suis encore jeune et j’ai encore beaucoup d’erreurs à faire !

Aucun d’entre nous n’est en mesure d’atteindre le succès sans recevoir de l’aide. Y a-t-il une personne en particulier envers qui vous êtes reconnaissante et qui vous a aidée à arriver là où vous êtes ? Avez-vous une anecdote à ce sujet ?

Il y a Chris Erhardt, mon partenaire en affaires et mon conjoint. Je travaille à distance à ses côtés, ce qui me convient, et les journées qui passent sont plus agréables et prenantes les unes que les autres. Nous nous observons et nous lançons des défis depuis presque 10 ans. C’est lui qui m’a encouragée à apprendre à devenir PDG de Bring My Song To Life quand j’essayais de concrétiser ce projet d’une marque séparée.Comme je le disais plus tôt dans cet entretien, nous gérons déjà uneentreprise dans le domaine de la musique avec certains des plus grands noms du secteur. Bring My Song To Life est née suite à de nombreuses demandes, sur notre site principal, de création de musique personnalisée avec des paroles pour des événements festifs. De nombreux visiteurs recherchaient des idées de cadeaux spéciaux sous forme de musique pour célébrer des remises de diplômes, des anniversaires, des rencontres sportives, et d’autres occasions spéciales. Et depuis, nous avons produit des milliers de chansons pour des particuliers ou pour des événements professionnels ! J’en profite tant que ça dure.Rien de cela n’aurait été possible sans Chris.

Photo: Mylène Besançon et Chris Erhardt

Comme vous le savez, les États-Unis traversent actuellement une phase de profonde remise en question des problématiques raciales, avec une mise en avant de la

diversité, de l’égalité et de l’inclusion. C’est peut-être évident pour vous, mais il n’est pas inutile de le préciser. À vos yeux, pour quelles raisons est-ce si important pour une entreprise ou une organisation d’avoir une équipe de direction diverse ?

La diversité implique une plus grande profondeur et une plus grande étendue de perspectives et d’expériences, avec pour corollaire de meilleures relations avec les clients et les clients potentiels, ainsi entre les employés. Les deux cofondateurs de Bring My Song To Life viennent de France et d’Allemagne. Nos conseillers et musiciens sont originaires du monde entier par le truchement des États-Unis, chacun apporte ses connaissances distinctes, et je suis très fière de la diversité de notre équipe.

En tant que chef d’entreprise, quelques mesures pensez-vous que nous devrions prendre pour créer véritablement une société inclusive, représentative et équitable ? Comment cela se traduit-il dans vos activités ?

Apprendre et avoir une vraie conversation à ce sujet, sur le plan collectif. Les questions de représentation, d’inclusion et d’équité sont sources de nombreux désaccords dans la société actuelle, et nous ne pouvons les éviter en aucune façon. Comme je le disais dans ma réponse précédente, notre petite équipe vient de différentes parties du monde, et la rencontre des cultures et des expériences individuelles donne un mélange très réussi et stimulant dans notre cas.

D’accord, merci. Passons maintenant à l’objet principal denotre entretien. La plupart de nos lecteurs, et pour tout dire la plupart des gens, pensent avoir une assez bonne idée de ce que fait un chef d’entreprise. Mais en quelques mots, pouvez-vous expliquer en quoi votre poste au sein de votre entreprise diffère de celui des autres cadres ?

Je dois posséder la meilleure vue d’ensemble de nos activités.Schématiquement, mon travail consiste à planifier, à communiquer, à analyser des données et à inciter les autres à exprimer leurs points de vue et leurs idées. J’ai la chance d’avoir des collaborateurs de confiance et compétents, qui assurent une bonne gestion des ressources et me permettent de dégager une vision à suivre. Pour réussir en tant que PDG dans un environnement mondial connecté, je crois que la plus grande qualité est la capacité à changer de vitesse chaque fois que cela est nécessaire pour rester pertinent et opérationnel.

Y a-t-il des « mythes » que vous aimeriez dissiper à propos du métier de chef d’entreprise ? Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là ?

Nous n’avons pas tous le même emploi du temps, car celui-ci dépend surtout de leur secteur d’activité. Ma propre journée commence par une routine matinale que je suis de près, avec tout d’abord une tasse de thé vert chaud. Une fois prête et bien réveillée, je passe l’essentiel de ma journée à surveiller la performance des projets et à répondre aux courriels, en m’efforçant de ne pas mélanger les expressions anglaises et françaises. J’aime finir ma journée en prenant une douche tout en écoutant des affirmations positives et en lisant des classiques de la littérature, ce qui m’aide à me recentrer et à me cultiver.

Quelle est la différence la plus frappante entre votre travail actuel et la façon dont vous l’imaginiez ?

Sans doute le fait que j’imaginais me débattre seule face aux problèmes, alors que je suis entourée de personnes brillantes prêtes à m’aider.

Pensez-vous que tout le monde est fait pour être entrepreneur? Selon vous, quels traits de caractère spécifiques augmentent la probabilité qu’une personne choisisse ce chemin, et quel type de personne devrait éviter d’y aspirer ? Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là ?

Tout le monde est apte à entreprendre, à condition de croire en ses rêves et ses projets d’avenir, et de s’acharner à donner vie à ces projets, en prenant le temps de chercher des collaborateurs qui comprennent notre vision et nous aident à peaufiner nos idées pour les rendre plus viables.

Quels conseils donneriez-vous à d’autres PDG pour les aider à créer une culture d’entreprise fantastique ? Pouvez-vous partager une histoire ou un exemple ? Soyez aussi précise que possible.

Faites confiance à votre équipe ! C’est le plus important. J’aime quand mes collaborateurs prennent des initiatives ou résolvent un problème par eux-mêmes.

Il n’est pas non plus inutile de leur rappeler de garder une vie équilibrée. L’autre jour, un journaliste m’a demandé d’expliquer comment je reste motivée et la question a déclenché une conversation passionnée parmi nos musiciens. J’ai d’ailleurs répondu ceci : pour rester motivée,j’applique trois stratégies principales. D’abord, je fais régulièrement le point sur mes objectifs et mes progrès. Nos motivations ne sont jamais totalement celles des autres. Par conséquent, recentrer mon attention sur ce que je me suis fixé est une priorité. Ensuite, je m’entoure d’optimisme. J’aime avoir des conversations en tête-à-tête avec des amis et écouter de la musique aux paroles inspirantes, par exemple. C’est un vrai bol d’air frais. Enfin, je reste aussi organisée que possible. Cela

m’aide non seulement à réduire le stress en général, mais aussi à augmenter ma productivité et le temps dont je dispose pour faire ce que j’aime le plus.

Pour revenir sur votre question, je ne pense pas avoir une expertise dans la création d’une culture d’entreprise fantastique. Cependant, je peux dire que la nôtre est très positive et que nous travaillons à la rendre encore meilleure au quotidien, en nous formant et en échangeant.

Comment avez-vous utilisé votre succès pour rendre le monde meilleur ?

J’ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je ne suis pas totalement une nouvelle venue dans l’âge adulte, mais ça reste relativement frais.J’ai fait du bénévolat dans des organisations qui préparent des événements pour initier les jeunes au monde de l’aviation (COPA – Canadian Owners and Pilots Association) et qui soutiennent les femmes dans le monde des affaires (PEI Business Women’s Association). J’écris aussi, avec une perspective positive et humaniste.

C’est fantastique. Passons à la question principale de notre entretien. Quelles sont vos « 5 choses que j’aurais aimé qu’on me dise avant de commencer » et pourquoi ?

L’optimisme ne suffit pas. Oui, il est nécessaire pour construire le bonheur, mais sans action, il ne sert à rien.

La souplesse est la plus grande des vertus. Les choses changent tous les jours, et il est parfois vital de faire appel à d’autres experts lorsque de nouvelles tendances apparaissent.

Savoir confier du travail à d’autres est aussi important que de savoir le faire. En déléguant des tâches, on gagne du temps pour se concentrer sur les objectifs principaux et les développer.

Seuls les efforts paient. La satisfaction se gagne ; j’y crois fermement maintenant.

Il faut garder la pêche. Bring My Song To Life doit son succès à notre enthousiasme.

Vous avez une influence certaine. Si vous pouviez inspirer un mouvement qui apporterait le plus de bien au plus grand nombre de personnes, quel serait-il ? On ne sait jamais ce qu’une simple idée peut déclencher.

J’aimerais dire aux gens de créer le parcours dont ils rêvent ! Mes études m’ont préparée à une vie internationale, et je suis bien placée pour

encourager la mobilité si un endroit ne vous convient pas (que ce soit sur le plan mental, professionnel ou autre) ou si vous pensez que vous vous épanouirez davantage ailleurs.

Quelle est votre « citation profonde » préférée ? Pouvez-vous nous dire en quoi elle vous a été utile dans votre vie ?

« L’amélioration continue vaut mieux que la perfection différée. » Mark Twain J’ai tendance à me figer lorsque je me sens coincée dans mon avancée. Cette citation est très pertinente pour moi cette année.

Nous avons la chance que certains grands noms du monde des affaires, du financement par capital-risque, du sport et dudivertissement lisent cette rubrique. Y a-t-il une personnedans le monde, ou aux États-Unis, avec laquelle vous aimeriezprendre un petit-déjeuner ou un déjeuner privé, et pourquoi ? Cette personne pourrait voir ce message si nous la taguons.

Bonne question. Je suis définitivement satisfaite de tout ce qui se passe dans ma vie. J’ai un excellent système de soutien, des projets intéressants et ma santé est au top. Un petit-déjeuner ou un déjeuner privé avec Arianna Huffington serait un bonus. Elle a l’esprit d’entreprise, a une belle famille, ne travaille pas 24 heures sur 24, doit vivre en Amérique du Nord aussi, et a des connaissances sur tout ce qui touche au bien-être.

Merci pour ces informations fantastiques. Nous vous sommes très reconnaissants du temps que vous y avez consacré.

C’était un vrai plaisir, merci pour cet entretien.

L’interview en anglais se trouve à

https://medium.com/authority-magazine/myle%CC%80ne-besanc%CC%A7on-of-bring-my-song-t o-life-5-things-i-wish-someone-told-me-before-i-became-a-ceo-57e23b995e87 ☻