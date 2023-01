Pacotille, l’enfant esclave Tome 1 – De l’autre côté de l’océan aux Éditions Jungle

Pacotille. Def : produits manufacturés de peu de valeur. Ce n’est pourtant pas comme cela que se définirait la jeune Nzinga. Née au royaume du Kongo au 17e siècle, et enlevée par des hommes venus de la mer, avec sa famille et les gens de son village.

C’est pourtant son histoire qu’elle a décidé de raconter à sa petite fille. Une histoire d’enlèvement, d’esclavage et de combat pour la liberté.

Un titre pour expliquer le colonialisme et l’esclavagisme au plus jeune, en suivant le récit d’une jeune enfant devenue grande, portant des blessures indélébiles.

À découvrir depuis le 22 septembre 22 aux Éditions Jungle, tome 2 à paraître.

Le décor :

Royaume du Kongo, 1685…

Dans leur petit village, non loin du Luanda, la jeune Lukeni tente d’arracher les ignames du sol. Sa grand-mère est amusée de la voir retomber sur son postérieur tant, les tubercules sont durs à arracher du sol. Il faut ensuite descendre jusqu’au marché, le panier plein, pour en vendre une partie afin d’avoir un peu d’argent. Le reste, on le garde pour la maison.

Pendant le trajet, la petite fille porte vaillamment le panier sur sa tête. Mais c’est lourd ! Alors Mamie s’en charge. Puis, la petite fille trouve également que le chemin est long. Elle grimpe sur le dos de sa grand-mère, qui se retrouve bien chargée. Mais, bientôt, on aperçoit le village et le grand marché, grouillant d’acheteurs et de vendeurs.

Antonio, un des marchands, interpelle les deux « jeunes » filles, et il surnomme la grand-mère du nom de Pacotille. Après quelques discussions sur le climat politique et social, Antonio leur achète leur chargement.

Mais, sur le chemin du retour, Lukeni n’a qu’une question en tête : pourquoi ce vieil homme a appelé Mamie, Pacotille ???

C’est ainsi que Pacotille, alias Nzinga, commence à raconter sa terrible histoire à sa petite fille…

Le point sur la BD :

Une œuvre forte aux Éditions Jungle, composée à quatre mains ! Coécrite par Corbeyran et la journaliste Aurélie Bambuk. Mise en images par Olivier Berlion et colorisée par Christian Favrelle. Une équipe parfaitement adaptée pour nous raconter, à travers les yeux d’une enfant, les horreurs du colonialisme et de l’esclavagisme. Car Aurélie Bambuk est elle-même descendante d’esclave. Et elle a mis un point tout particulier à adapter le récit aux plus jeunes, afin de les sensibiliser sur cette période émergente du commerce triangulaire au 17ème siècle.

On parle de déportation vers la Martinique dans ce premier tome, mais aussi du déchirement des familles, dispersées dans des plantations de tabac. Les auteurs mettent en évidence les « complicités » de l’époque pour ce marché, sans accuser les unes ou les autres des parties. On rencontre les « caraïbes », ces Indiens de la Martinique, libres sur leur territoire. Les engagés, ces hommes et femmes pas plus considérés que les esclaves… Pacotille devient une œuvre ludique avec un cahier pédagogique et un questionnaire en fin de récit, et reste adapté au plus jeune comme à tous les âges avec ses graphismes réalistes, sans être durs, ou choquants. Les planches expriment tout le ressenti de la petite fille.

La conclusion

De tels récits ne sont jamais faciles à mettre en images. Mais les auteurs ont choisi de nous faire traverser les épreuves à travers les yeux d’une enfant. Pacotille aux Éditions Jungle est une mine d’informations grâce à ses références et son « carnet pédagogique » complétant l’album. Les petits et les grands apprennent énormément de cette « mauvaise » période de l’histoire, et la référence à une reine ayant tenu tête aux colons pousse à la curiosité et à la recherche de plus d’informations.

Un hommage à la mémoire des ancêtres, des familles. À ces enfants arrachés à leur famille, dont on n’entend pas assez souvent parler. Second tome à venir.