Nice présente les “Nice Jazz Summer Sessions” du 17 au 21 juillet

Bien que le Nice Jazz Festival ait été annulé à cause de la crise sanitaire, le Jazz sera à l’honneur au Théâtre de Verdure du 17 au 21 juillet. Durant cinq soirs, la ville de Nice proposera aux amateurs de musique et de jazz les « Nice Jazz Summer Sessions » avec cinq groupes représentant la crème des artistes jazz de la Côte d’Azur d’envergure nationale et internationale.

Voici le programme :

Vendredi 17 juillet à 21h : Liz McComb, la grande chanteuse et pianiste sera accompagnée par le Philarmonique de Nice, dirigé par le maestro Gyorgy Rath. Sur la scène du théâtre de verdure résonneront les mélodies de Gershwin, Jerome Kern, Duke Ellington pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Samedi 18 juillet à 21h : André Ceccarelli, Sylvain Luc et Thomas Bramerie nous embarqueront pour un voyage original autour de la Méditerranée et de l’Atlantique. Trois musiciens de talent qui transcenderont les genres et les frontières.

Dimanche 19 juillet à 21 h : Le crooner italien Walter Ricci, accompagné par le Nice Jazz Orchestra dirigé par Pierre Bertrand revisitera les tubes des années 60. Une belle soirée en perspective.

Lundi 20 juillet à 21h : le Belmondo Quintet ravira les amateurs de jazz. Stéphane à la trompette et Lionel au saxophone vont remettre à l’honneur l’intrépide Belmondo Quintet.

Mardi 21 juillet à 21h : pour clôturer ces « Nice Jazz Summer Sessions », Richard Galliano, l’accordéoniste aux multiples facettes, proposera une nouvelle formation « Deep South Quartet », au sein de laquelle il invite ses amis musiciens niçois. Pour cette carte blanche, il utilisera pour la première fois un nouvel instrument : l’accordhammond, ou la réunion inédite de deux instruments, l’accordéon et l’orgue Hammond.

Tarifs :

1 place : 22 euros ; pack 2 convives 40 euros ; pack 4 convives (4 entrées dont 2 de moins de 18 ans) 60 euros, pack 4 convives 80 euros. L’entrées est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.

L’accès au Théâtre de Verdure se fera à partir de 20h et les concerts débuteront à 21h.

A noter que chaque soir du 17 au 21 juillet entre 18h et 20h, en préambule des Nice Jazz Summer Sessions, des groupes azuréens se produiront en live sur un char mobile qui déambulera à travers la ville, sur la Promenade des Anglais face au théâtre de verdure, sur la place Garibaldi, sur la Place Masséna devant Nespresso et sur la Promenade du Paillon.

Pour plus d’informations et pour la billetterie : www.nicejazzfestival.fr