Offrir un bracelet en pierres naturelles pour la fête des mères

La fête des mères arrive à grands pas. Depuis quelques mois, nous vivons tous un peu en décalé, mais le moment de remercier votre mère n’attend pas. L’éternelle question est donc de retour : quel est le cadeau idéal pour la fête des mères ? Vous voulez lui dire combien vous l’aimez ? Vous voulez la remercier pour sa présence et le soutien qu’elle vous offre tout au long de l’année ?Commencez par lui dire « je t’aime », Karmantra s’occupe du reste.

Pourquoi choisir un bracelet en pierres naturelles ?

Lorsque nous choisissons un bijou à offrir, nous sommes toujours à la recherche de la perle rare. Nous voulons le plus beau des bijoux. Nous souhaitons un objet à la hauteur de la relation que nous entretenons avec l’heureux(se) élue. Alors lorsque cette dernière est notre mère, la tâche se complique.Au-delà de sa beauté, le bracelet en pierres naturelles renferme souvent de fortes symboliques.

Quelles pierres choisir pour la fête des mères ?

Vous souhaitez lui offrir la paix intérieure ?Généralement blanche avec des lignes grises, la Howlite est réputée pour le calme et la paix intérieure qu’elle procure.Magnifique minerai violet, l’Améthyste est une pierre de purification. En absorbant les énergies négatives, elle offre l’apaisement et de douces nuits de sommeil.Pierre de la Chance, l’Aventurine est une pierre anti-stress qui apporte la tranquillité intérieure.Vous souhaitez apporter votre soutien à votre pauvre mère épuisée par une vie harassante ?La Jaspe Rouge offre énergie, courage et détermination afin d’affronter la vie quotidienne et ses problèmes.

Pierre de protection, l’Œil de tigre donne la confiance en soi et la persévérance nécessaires à la réalisation des objectifs.Minerai gris métallique, l’Hématite ancre, protège et apporte l’équilibre essentiel au dépassement de ses propres limites.Vous voulez tout simplement montrer votre amour à la femme qui vous a mis au monde ?Pierre de l’amour par excellence, le Quartz Rose troque aussi la tristesse contre le bonheur et la tendresse.Pierre dont la couleur peut varier du rose pâle au marron clair, la Rhodochrosite symbolise l’amour et la compassion.Pierre souvent bleue veinée de blanc, la Sodalite offre la compréhension de soi et des autres nécessaire à l’ouverture du dialogue et à l’amour.

