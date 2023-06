Pourquoi est-il indispensable de porter un casque en moto ?

Conduire une moto est une sensation de liberté que les motards recherchent. Étant donné le nombre impressionnant d’accidents qui avait lieu, depuis 1973, l’article R431-1 du code de la route oblige tous les usagers des deux-roues à porter un casque. Ces derniers font désormais partie des accessoires intégrants à une moto.

Les motards sont très exposés sur la route

Les conducteurs des deux-roues sont plus exposés au danger de la route que les automobilistes. En effet, à l’intérieur de son véhicule, le chauffeur de voiture est protégé grâce à son habitacle. Quant au motard, il est beaucoup moins visible, alors qu’il emprunte les mêmes routes, les mêmes autoroutes que les voitures, les camions et les bus.

Le casque protège les motards des traumatismes crâniens et réduit les risques de mortalité

Sur le site Louis Moto, divers types de casques sont disponibles pour protéger la tête des motards. Effectivement, c’est une partie très fragile du corps. La moto n’ayant pas de carrosserie, c’est le corps entier et plus particulièrement la tête qui est la source de lésions. Le moindre choc engendre des blessures ou des traumatismes crâniens graves. Ils sont d’ailleurs l’une des raisons principales des handicaps lourds.

Les autres avantages de porter un casque

La tête n’est pas la seule partie du corps protégée par un casque. Il faut noter que cet accessoire protège aussi les yeux et les oreilles, du vent, des intempéries et des insectes. Il est également un excellent isolant phonique. Il réduit les bruits, notamment ceux des courants d’air et des moteurs. Mais encore, les écrans sont pourvus d’antireflets qui évitent que les rayons du soleil éblouissent les yeux du motard. De plus, en portant un casque, les PV sont évités. Enfin, le port du casque est obligatoire et doit être conforme à la norme ECE 22-05. Pour être homologué, le casque doit passer de nombreux contrôles et de tests. La norme est visible sur une étiquette de couleur blanche, au niveau de la jugulaire. Les anciens casques homologués mentionnant la norme NF (étiquette verte) sont aussi conformes à la réglementation.

Quel type de casque choisir ?

Les casques enduro et les casques cross sont conçus pour une pratique sportive. À ce dernier, il doit être ajouté un écran de manière à protéger les yeux des projections et des poussières. La visière, (appelée aussi casquette), préserve le motard des éblouissements sans gêner son champ de vision. Le casque intégral recouvre complètement la tête. La taille d’ouverture est étroite, la matière est résistante au choc et offre en même temps une parfaite isolation. Le casque trail est un compromis avec le casque cross. Il est à privilégier pour les longs trajets. Sa forme est moins extrême que le cross, mais son confort est appréciable. Avec ses nombreuses options, il est un bon compagnon pour les voyageurs.

Pour la sécurité de tous, le port du casque s’avère donc indispensable. D’ailleurs, grâce à cette réglementation, la mortalité routière des deux-roues motorisés baisse depuis plusieurs années.