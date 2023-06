Télépathes – Ed. Delcourt

Télépathes est un récit complet, de J. Michael Straczynski et Steve Epting, paru aux éditions Delcourt, fin mai 2023. Un comics ambitieux, qui offre une histoire captivante, entre catastrophe, action et super pouvoir, et qui promet un récit chaotique inquiétant.

Sur un plateau de télévision, deux hommes et une femme discutent. Ils n’ont jamais connu des éruptions solaires de cette ampleur. Une autre personne affirme que l’on cherche simplement à leur faire peur. Il semblerait qu’il y a toujours quelqu’un pour déclencher l’alerte et inquiéter tout le monde sans raison. Cela a débuté avec le bug de l’an 2000, puis l’apocalypse Maya de 2012. La journaliste interpelle et rappelle à l’homme qu’il s’éloigne du sujet… Elle continue par affirmer qu’il y a des éruptions solaires depuis des années et celles-ci ont causé de vrais problèmes. Par exemple, en 1859 une éruption solaire a détruit la moitié du système de télégraphie des Etats-Unis. Les câbles ont fondu et ont enflammé les feuilles de papier qui étaient à proximité. Un homme réplique, affirmant que ce n’est pas la même chose, mais la journaliste réplique aussitôt, celle-ci est bien plus puissante…

La bande dessinée présente plusieurs protagonistes, et reste posée au début de l’histoire. Malgré tout, après une éruption solaire majeure et une gigantesque perturbation électromagnétique, le monde bascule dans le chaos. Alors que tout le monde tombe inconscient, le monde s’arrête et des catastrophes ont lieu. Certains et certaines se réveillent avec des pouvoirs de télépathes. La société s’effondre encore plus… Ce premier tome, offre un récit haut en couleur, avec son lot de rebondissements, de surprises, d’action, de suspense et de tension. La bande dessinée est également bien rythmée, découpée en plusieurs chapitres. L’intrigue prend rapidement, avec des personnages très différents qui vont devoir s’allier pour sauver l’humanité… Le dessin est réaliste, avec un trait fin et fluide, un découpage énergique.

Télépathes est un récit haut en couleur, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome. Un album captivant, très bien mené, qui emporte les lecteurs dans un monde chaotique, dans lequel de nouveaux pouvoirs télépathes viennent redistribuer les cartes…

