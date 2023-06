Le TNN débute l’été aux Arènes de Cimiez

Les Niçois et les touristes connaissent bien le site protégé des Arènes et des jardins de Cimiez. Avant le festival de tragédies qui aura lieu l’été prochain, le TNN va donner rendez-vous au public dans les Arènes de Cimiez du 23 juin au 1er juillet avec deux temps forts : une nouvelle création de Le Préjugé vaincu de Marivaux mise en scène par Muriel Mayette-Holtz et un cycle de lectures.

Le Préjugé vaincu de Marivaux du 23 au 28 juin

C’est dans les Arènes de Cimiez que Muriel Mayette-Holtz a au envie de présenter au public sa nouvelle création d’une pièce de Marivaux avec la troupe du TNN. Comme toujours chez Marivaux l’amour et l’orgueil ne font pas bon ménage. Dans Le Préjugé vaincu, Angélique sait au fond d’elle-même qu’elle aime Dorante mais elle ne peut s’y résoudre. Fille d’un Marquis, elle ne peut épouser un simple bourgeois. Elle a fait part de ses sentiments à Lisette, sa femme de chambre. Quant à Dorante, secondé par son valet Lépine, lui-même soutenu par Lisette, il va mettre en place un stratagème pour qu’Angélique finisse par ouvrir ses yeux et son cœur…

Le spectacle, d’abord créé aux Arènes de Cimiez du 23 au 28 juin à 21h partira ensuite en tournée en Métropole Nice Côte d’Azur du 23 août au 1er septembre (Isola village, Clans, Aspremont, Beaulieu-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer, La Gaude, Lantosque, Colomars).

Un cycle de lectures du 29 juin au 1er juillet

Après Marivaux et la troupe du TNN, les Arènes de Cimiez accueilleront trois femmes engagées qui liront des textes forts. Trois soirées uniques dans un cadre exceptionnel.

Le 29 juin : Muriel Mayette-Holtz lira Construire un feu de Jack London et Les pauvres gens de Victor Hugo.

Le 30 juin : Claire Chazal lira La Dame au petit chien d’Anton Tchekov

Le 1er juillet : Catherine Ceylac lira un texte autour de la vie de Marilyn Monroe.

Toutes ces lectures seront précédées de Chansons de Bénédicte Allard et François Barucco.

Les Contes d’Apéro au Kiosque du TNN dans la coulée verte du 3 juillet au 6 août

Après le succès des années précédentes, le TNN va proposer cet été de nouveaux contes d’Apéro, au kiosque du TNN dans la coulée verte, chaque soir à 19h. Pendant cinq semaines, des artistes liront quelques-uns de leurs coups de cœur, avec comme fin conducteur la Méditerranée.

Pour plus de renseignements sur les rendez-vous de l’été du TNN : www.tnn.fr