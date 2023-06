Fort Boyard – Le mystère de la clé de verre

Le mystère de la clé de verre est un roman jeunesse, de la collection Fort boyard, des éditions Les livres du Dragon d’Or. Un ouvrage de Laura Rivière, paru fin avril 2023, qui propose de découvrir le Fort boyard, qui se trouve être une école de magie !

Le roman jeunesse débute avec une présentation des quatre personnages principaux, de jeunes élèves de première année, sur le Fort. Ensuite, le premier chapitre est à lire pour découvrir cette aventure inédite et fantastique. Béa est à l’affût dans les couloirs du Fort. La jeune fille s’est aventurée loin du dortoir et ne cesse de surveiller ses arrières. Elle ne voudrait pas tomber sur Passe-Muraille ou le Père Fouras. L’intendant, comme le directeur, l’a à l’œil depuis son entrée à l’école du Fort. Béa cherche Croque-Monsieur, une jeune terreur qui s’est encore enfuie…

Le roman, bien découpé, en plusieurs chapitres, permet une lecture adaptée à chacun et chacune. Les jeunes lecteurs et lectrices y découvrent quatre jeunes élèves, qui vont être formés pour être les meilleurs gardes, maîtres du temps ou encore mages. Croque-Monsieur, le petit dragon de Béa, fait aussi partie de la fine équipe… C’est lui qui va ramener une étrange clé en verre ! Les enfants vont enquêter pour découvrir ce qu’est cette clé… Ainsi le récit va osciller entre les cours et leçons, la vie du Fort et de l’école, mais aussi cette enquête, qui va venir révéler un secret du Fort. L’histoire est plaisante, rythmée, entre suspense et révélation, avec un brin d’humour. Des illustrations accompagnent parfaitement le récit.

