A Saint-Jean-Cap-Ferrat, les Nocturnes de la Villa Ephrussi de Rothschild du 3 juillet au 22 août

Tout au long de l’été, les lundis et mardis soirs, du 3 juillet au 22 août, la Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat, va ouvrir ses portes au public de vingt heures à minuit. Treize soirées d’exception, musicales, littéraires ou poétiques dans les plus beaux jardins de la Côte d’Azur, illuminés de mille bougies.

Un esprit de diversité et de découverte

Muriel Mayette-Holtz, directrice de la Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild, avait à cœur de passer de l’événementiel à l’artistique. Comme l’a souligné Laurent Petitgirard, secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, qui était à ses côtés lors de la conférence de presse, la Villa ne doit pas être considérée comme “la plus belle salle des fêtes de la région”. La culture est donc au centre des préoccupations de l’Académie des beaux-arts-Institut de France, désormais propriétaire de la Villa.

Muriel Mayette-Holtz l’a répété : «nous voulons attirer le public en ayant de vrais artistes avec le plus de disciplines possibles. » C’est dans cet esprit qu’a été conçue la programmation des Nocturnes de la Villa de cet été.

Oxmo Puccino, Catherine Ringer, Liane Foly, Brigitte Fossey, Catherine Lara et tant d’autres…

Dès le 3 juillet et jusqu’au 22 août, la Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild va proposer des soirées exceptionnelles avec de nombreux artistes venant d’univers différents. Cette programmation fait la part belle aux femmes, comme un hommage à la Baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild, dont les fêtes étaient renommées sur toute la Riviera.

Lundi 3 juillet: la musique brésilienne sera à l’honneur avec Marcio Faraco.

Mardi 4 juillet : place au jazz avec Kaminhar Trio, lookinf for Michel Petrucciani.

Lundi 10 juillet : Oxmo Puccino rendra hommage à Marcel Proust en se soumettant à son célèbre questionnaire.

Mardi 11 juillet : Marie-Nicole Lemieux, accompagnée au piano par Daniel Blumenthal interprètera des mélodies et de grands airs d’opéra.

Lundi 17 juillet : l’auteur et metteur en scène Edouard Signolet proposera deux Opéras Minute, « La Flûte enchantée » et « Roméo et Juliette ».

Mardi 18 juillet : la chanteuse Liane Foly rendra hommage aux plus brillants compositeurs français et à ceux qui ont marqué l’histoire des incontournables standards de jazz internationaux.

Lundi 24 et 25 juillet : Catherine Ringer donnera rendez-vous au public pour un récital poétique autour de la poétesse Alice Mendelson.

Lundi 31juillet et mardi 1er août : l’artiste Yoann Bourgeois proposera une performance, à la frontière entre le cirque et la danse.

Lundi 7 août : la comédienne Marianne Denicourt lira des extraits du roman «Le Livre des soeurs » d’Amélie Nothomb, accompagnée au violoncelle par Dom La Nena.

Mardi 8 août : le célèbre musicien David Enhco célèbrera l’union de la musique classique et du jazz.

Lundi 14 et mardi 15 août : Catherine Lara sera entourée de deux musiciens concertistes exceptionnels et interprètera ses plus grands succès.

Lundi 21 août : Brigitte Fossey proposera une lecture musicale de « Gatsby le Magnifique » de F.Scott Fitzgerald. Elle sera accompagnée par le pianiste Eric Artz.

Mardi 22 août : Marion Motin clôturera cette édition des Nocturnes avec une double improvisation de danse et de musique.

Les tarifs :

tarif Nocturne : 35 euros

tarif Nocturne famille ( deux adultes et deux enfants de 7 à 17 ans) : 80 euros

tarif Nocturne + dîner au restaurant : 105 euros

tarif Nocturne + panier fraîcheur à déguster dans les jardins de la Villa : 60 euros

coffret cadeau Nocturnes duo : 70 euros (deux entrées)

Pour plus de renseignements : www.villa-ephrussi.com