Renard, Oisel et moi – Ed. Alice jeunesse

Renard, Oisel et moi est un album jeunesse, plein de tendresse, de Kristof Devos, paru aux éditions Alice jeunesse, en octobre 2024. Une histoire d’amitié et d’espoir, qui rappelle que le nombre fait la force, dans les moments difficiles de la vie.

De sa fenêtre, une jeune fille observe. Elle cherche quelque chose ou quelqu’un. Mais elle ne sait pas quoi ou qui. Elle observe de nouveau, par la fenêtre et ne voit rien, ni personne. Dans sa chambre non plus ! Alors qu’elle pensait qu’elle ne trouverait jamais, elle a entendu un battement d’ailes. Ces battements semblaient chercher quelque chose ou quelqu’un… La jeune fille a tout de suite compris et est sortie. C’est ainsi qu’elle a rencontré Renard et Oisel. Ils étaient là, ils l’entendaient… Des regards, des gestes, des mouvements, et ils se sont compris. La petite fille les a suivis en passant par un trou dans le mur.

L’album est plein de tendresse, qui se trouve être un véritable coup de cœur. Il est à la fois magique et poétique, racontant l’histoire d’une petite fille espiègle qui, dans un moment de solitude, rencontre Renard et Oisel. L’histoire se distingue par son originalité. Les illustrations alternent entre couleurs vives et noir et blanc, suggérant l’émotion plutôt que de l’exprimer directement par des mots. Les plans rapprochés et les vues du dessous créent une ambiance envoûtante, avec des contrastes saisissants, notamment des camaïeux de bleus et de roses. Les personnages, attachants et complices, nous rappellent la beauté de l’amitié, qui est ici un rempart contre la solitude, une force contre les adversités de la vie. Le texte reste court et simple, adapté aux jeunes lecteurs.

Renard, Oisel et moi est un album jeunesse original et beau, des éditions Alice jeunesse. Une histoire douce, entre belle rencontre, partage, amitié, solidarité, moment de solitude, qui est un véritable coup de cœur. Un album joyeux, tendre et plein d’espoir, à découvrir absolument !

Un album jeunesse à acheter sur Amazon