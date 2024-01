Renaud né sous le signe de l’hexagone – Ed. Delcourt

Renaud né sous le signe de l’hexagone est une bande dessinée de Bertrand Dicale, Gaston et Marie Favantines, parue aux éditions Delcourt, fin octobre 2023. Un roman graphique comme une biographie, qui revient sur l’histoire de ce mec, un gamin du XIVè arrondissement qui deviendra un chanteur unique.

Le narrateur explique que c’est bon de retrouver Renaud. En effet, à chacune de ses tournées précédentes, il avait peur que ce soit la dernière. Il s’adresse directement au chanteur, affirmant qu’il avait peur de ne plus le voir en direct, sans écran entre eux, ou que les démons de Renaud l’emportent. Il est vrai que les écrans ne sont pas les bienvenus chez Renaud, mais cela dépend des endroits et de l’ambiance. Retrouver la Fan zone semble également plaisant, c’est comme faire sa petite religion à soi, avec l’idole que l’on s’est choisie. Une religion que ce soir, il partage… Pour le narrateur, aujourd’hui c’est jour de messe, et ils vont chanter tous ensemble. Cependant, les fans du chanteur semblent parfois un peu flippants. On dirait une secte, car ils portent tous des foulards rouges. Des personnes qui ont pris de l’âge aussi…

L’album de 320 pages est découpé en plusieurs chapitres, permettant une meilleure lecture et de retrouver les moments marquants de la vie du chanteur. L’ouvrage invite donc à découvrir ou redécouvrir l’histoire du chanteur, de ce mec qui a marqué plusieurs générations. Ainsi, de son enfance, à son passage par les planches et ses premières scènes, Renaud se dévoile au fil des pages. Les fans vont adorer la bande dessinée, et y découvrir des choses connues, et d’autres moins, avec quelques révélations. La narration reste plaisante et instructive, permettant de se plonger de cette folle histoire, entre passion, amours, bonheur, désillusion, peur et enfer. La biographie est pleine de références, offrant un rythme à la lecture, proposant les succès, la gloire, mais aussi les zones d’ombre du personnage, comme les passages à vide et les crises existentielles. Le dessin reste simple, avec un trait rond, parfois caricatural, néanmoins efficace.

Renaud né sous le signe de l’hexagone est un roman graphique captivant, des éditions Delcourt. un ouvrage complet et riche, mais qui reste intéressant et enrichissant, pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de cet artiste, le gavroche le plus connu de France.

