Rencontres maléfiques, la nouvelle série signée Mike Mignola

Rencontres maléfiques est une nouvelle série et bande dessinée de Mike Mignola et Johnson-Cadwell, parue aux éditions Delcourt, en mars 2020. C’est l’étrange et fameux Professeur J.T. Meinhardt et son assistant M. Knox, qui sont à retrouver pour de nouvelles et sombres aventures.

Il y a longtemps de cela, dans un petit village, quelque part entre les Carpates et la Mer Noire, le professeur J.T. Meinhardt, de l’université d’Ingolstadt, rêvait joyeusement de choux et de lapins. Mais, il se réveilla, découvrant qu’il n’était pas seul, dans sa chambre. Il mit ses lunettes et dit bonjour à la silhouette qui lui tournait le dos. C’était une créature aux yeux rouges, à la peau bleue et aux dents pointues. Le vampire se retourna dans un cri, et menaçait le professeur, avec ses mains puissantes et ses doigts acérés. Sous sa couverture, alors que la créature arrivait sur lui, le professeur sortit un crucifix. Le vampire prit peur, se transforma en chauve-souris, pour s’enfuir par la fenêtre. C’est à ce moment-là qu’apparut M. Knox, qui s’interrogeait, sur les cris entendus… Le professeur rassura son assistant, en affirmant, tout de même, qu’ils ont eu un visiteur.

Deux récits distincts sont à retrouver dans cette bande dessinée, présentant les aventures du professeur J.T. Meinhardt et de son assistant M. Knox. Des rencontres surprenantes, puisqu’ils sont, tous les deux, des chasseurs de monstres, vampires, loup-garous et autres créatures. Les histoires sont différentes et plaisantes à lire, offrant un brin de suspense, des créatures démoniaques à découvrir et un univers toujours aussi passionnant à découvrir. Les deux compères font bien la paire, aidés parfois de madame Mary Van Sloan, un personnage attachant, dynamique et intelligent. Le dernier récit est curieux, plutôt bien mené, apportant toujours plus de surréalisme et d’inquiétude, dans un monde peuplé de créatures maléfiques et fourbes. Une tromperie à retrouver, on l’espère, dans un prochain tome. Le dessin est tout aussi captivant, avec un univers propre, assez structuré, strict, avec des couleurs choisies et une belle dynamique.

Rencontres maléfiques est une bande dessinée qui présente une nouvelle série de Mike Mignola, relatant les aventures loufoques et sombres du professeur J.T. Meinhardt et de son assistant M. Knox, deux chasseurs de monstres.