Rentrée – Mario Kart débarque sur les colles UHU !

Mario Kart, pour la rentrée des classes, débarque sur les colles UHU ! En effet, les personnages emblématiques du jeu vidéo sont à retrouver et collectionner, sur les bâtons de colle, entre autres… L’univers fabuleux de la licence débarque donc dans les écoles, à travers la gamme ReNature et Patafix.

Les stic UHU sont à retrouver dans des emballages variés, adaptés à tous, et surtout plus écologiques. En effet, on rappelle que le bâton de colle est sans solvant et lavable à froid. Les élèves, petits et grands peuvent ainsi réaliser des collages rapides et efficaces, tout au long de l’année. La colle reste composée à 98% d’ingrédients d’origine naturelle.

Aussi, pour continuer sur cette lancée écologique, la marque UHU présente, cette année, une trousse en carton, rassemblant 10 bâtons de colle. Pour les fans de Mario Kart, il existe le pack collector de 8 stic uniques. Il regroupe tous les personnages de la collection. En effet, les bâtons sont numérotés, pour mieux reconnaître et compléter la collection. Le premier est, bien évidemment, Mario, dans sa voiture, ou encore avec la coupe dans les mains ! Huit personnages sont donc à retrouver et à collectionner, sur ces bâtons de colle, et pour cette nouvelle rentrée.

La gamme ReNature se compose d’un pack de cinq bâtons de colle et d’un flacon rechargeable, pour une rentrée favorable à la protection de l’environnement. Un engagement qui sensibilisera les élèves, de plus en plus soucieux de l’avenir de la Terre. Le tube est ici composé à partir de matières premières végétales, ainsi que de bio-plastique renouvelable, extrait de la canne à sucre. Le flacon colle-tout, quant à lui garde la même composition. La colle est facile à appliquer, grâce à la tête pivotante, qui propose trois positions.

Enfin, la célèbre Patafix et les mini-rollers correcteurs UHU, se parent aussi des personnages de Mario Kart, pour la rentrée. Ils accompagneront parfaitement les élèves, à l’école ou à la maison. En effet, les pastilles adhésives sont pratiques pour fixer et refixer, posters ou notes, à la maison, et exposés dans la classe. Quant aux mini rollers correcteurs, leur précision, leur facilité d’utilisation et leur efficacité permettront de recouvrir les petites erreurs et de repartir sur de bonnes bases !

La marque UHU, présente dans 125 pays, continue d’accompagner les élèves de tous âges. Pour cette rentrée encore, une nouvelle collection à l’effigie de Mario Kart saura plaire et les formules respectueuses de l’environnement bienvenues dans les trousses de chacun et chacune !

