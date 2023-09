Après avoir regardé le ciel étoilé – Ed. Moon Light

La collection Moon Light, des éditions Delcourt commence les Boy’s Love, avec ce premier tome d’Après avoir regardé le ciel étoilé. Un manga paru en août 2023, de Bisco Kida, qui présente une histoire d’amour forte, touchante et pudique de deux hommes.

Subaru regarde un livre qui propose des clichés d’étoiles et de constellations, partout dans le monde. Il ne se laisserait jamais de la regarder. Il pense que Togo Amase a vraiment un don pour saisir les étoiles. Puis, il observe qu’il aimerait voyager lui aussi… Mais son portable se met soudain à sonner. Akari Tsurigane l’appelle pour une nouvelle mission. La jeune femme travaille actuellement sur un projet en collaboration avec un photographe pour un spectacle au planétarium. Elle essaie de faire deviner le nom du photographe… Puis, elle annonce assez rapidement qu’il s’agit de Togo Amase. Du coup Akari aimerait que Subaru s’occupe du design de la brochure. Le jeune homme accepte rapidement et semble ravi. Mais il ne comprend pas comment ils vont faire pour faire un spectacle pour le planétarium juste avec des photos.

Subaru est un jeune homme, designer, qui se déplace en fauteuil roulant. Il va créer une brochure pour un spectacle au planétarium, en collaboration avec son photographe favori. Le manga présente donc une romance entre deux hommes, que le destin va réunir, tout comme la passion. Le récit est assez bien posé, avec ce photographe, qui va venir aider Subaru, le porter… Les deux hommes semblent touchés, l’un par l’autre. La romance est quelque peu classique, sans réelle surprise, mais reste très agréable à lire et découvrir. Entre forte attirance et les deux êtres qui restent pudiques, l’histoire semble un peu précipitée, mais se poursuit, pourtant, dans un deuxième tome. Le dessin est dynamique, avec un trait fin et élancé, sans trop trop de fioritures, il reste simple également.

Après avoir regardé le ciel étoilé est le premier Boy’s Love, de la collection Moon Light, des éditions Delcourt. Un récit qui présente la romance de deux hommes, qu’une passion va réunir, une histoire d’amour forte, touchante et pudique.

Lien Amazon