Vous cherchez des déodorants pratiques, efficaces et zéro déchets ? Vous êtes au bon endroit. Pour prolonger l’été, découvrez les nouveaux déodorants solides Comme Avant Cédrat & Bambou, et Abricot & Fleurs de Cerisier.

Il y a quelques années, je vous présentais la marque Comme Avant, une marque éco-responsable en expansion. J’avais adoré leurs produits, et j’étais donc ravie de voir qu’ils continuent à développer leurs gammes. En effet, la période estivale a délivré deux nouveaux déodorants solides Comme Avant. Le premier est un déodorant au parfum de Cédrat et de Bambou. Le second est très floral puisqu’il est à l’Abricot et aux Fleurs de cerisier.

Des nouveaux parfums… et une nouvelle version !

Parlons d’abord de ces merveilleux nouveaux parfums, car c’est l’essentiel n’est-ce pas ? J’ai pour ma part une petite préférence pour celui à l’Abricot et Fleurs de Cerisier, qui est à tomber par terre. C’est doux, léger, fleuri, gourmand ! Le second déodorant au Cédrat et Bambou est lui aussi très agréable. Son parfum est un peu plus acidulé et fruité, mais très léger également.

Outre l’apparition de deux senteurs inédites, ces nouveaux déodorants solides Comme Avant possèdent une nouvelle formule. En effet, la marque s’attache à faire évoluer constamment ses produits, notamment en tenant compte de l’avis des consommateurs et consommatrices. Ils ont donc développé une formule donnant une texture plus fondante et crémeuse au déodorant solide. Toujours aussi pratique d’utilisation dans son petit tube en carton, il s’étale plus facilement sur l’aisselle. Même pas besoin de mouiller la peau, le déodorant glisse tout seul pour déposer une légère pellicule de produit.

La nouvelle formule n’altère aucunement l’efficacité. Au contraire, celle-ci est toujours aussi puissante pour réguler le niveau de transpiration. Aucun problème pour tenir une journée entière sous la canicule sans qu’une odeur désagréable ne s’installe sous mes aisselles. Et pour moi, qui transpire très facilement, ces déodorants solides Comme Avant sont vraiment extra !

Des senteurs fruitées et gourmandes, et une composition au top

Les déodorants solides Comme Avant sont certifiés Bio COSMOS Organic. Ils sont fabriqués en France à partir d’ingrédients d’origine naturelle, et sont vegan. Leur utilisation est adaptée à toute personne de plus de 7 ans et leur emballage est recyclable et compostable. En effet, si vous êtes conquis·e par ces déodorants, ne jetez pas les tubes, commandez plutôt des recharges directement. Vous n’aurez plus qu’à les placer dans les anciens tubes à réception ! Un vrai avantage quand on veut jouer avec les cinq senteurs disponibles (Citron & Bergamote, Eucalyptus & Pin et Géranium et Menthe) ou prendre la version brute.