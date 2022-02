Sorcière à louer : une malédiction à élucider – Éditions Akiléos

Sorcière à louer, un one shot fantastique doublé d’une réflexion nécessaire sur le harcèlement scolaire et virtuel, disponible depuis le 2 Février 22 aux Éditions Akiléos. (+12)

Lorsque Cody, une pré-adolescente mal dans sa peau, se retrouve à la table des loosers du collège, rien ne va plus. Tandis que sa grande sœur, très populaire , passe son temps à la rabaisser, elle et ses nouveaux potes, une étonnante malédiction frappe les élèves un à un.

Heureusement, à la table “maudite” où elle est assise, une “sorcière à louer” va l’aider à faire le jour sur cette étrange malédiction.

Un écran d’ordinateur …

Le profil d’une certaine Shy-Shelbi se reflète dans les yeux d’une mystérieuse personne. Sur sa page, Shy explique comment changer sa vie, et propose d’échanger par message : “étape 1 : dominer le groupe social !!”

1er septembre, rentrée des classes …

Timidement, Cody rejoint l’entrée du collège. A la cafétéria, c’est déjà la cohue. Remarquant une table où sa sœur et ses potes sont tous rassemblés, la petite Cody espère se faire une place pour poser le plateau qu’elle transporte.

Mais, au lieu de l’accueillir à bras ouverts, sa propre sœur, Bryce, commence à se moquer d’elle. Tandis qu’une autre, assise à la même table, renchérit les méchancetés. Et, pour finir en beauté, elle rappelle l’épisode “psychiatrique” de leur mère.

Bryce, irritée et honteuse de la situation, envoie Cody s’asseoir à la table “maudite” du collège : la table des loosers.

Blotties dans un coin, les quatre personnes assises la regarde un peu de travers. Qu’importe, elle n’a plus le choix. Elle s’approche et à juste le temps de remarquer l’inscription gravée :” Va te pendre”, avant qu’une fille déguisée en sorcière, pose une assiette de cookie, afin de la cacher.

Un premier pas, qui va permettre à Cody de découvrir de vrais amis/es que les autres considèrent comme des marginaux. Mais qui pourraient bien détenir de sacrés révélations !

Les graphismes “comic style”, sombres pour le côté mystère, mystique, et assez gothique. Ils rappellent l’ambiance de la série phare de l’auteur : Courtney Crumrin. Aurait-il un “crush” pour les sorcières ????

