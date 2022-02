Hébergement web : du nouveau dans le domaine

La création et la mise en ligne d’un site web, quel que soit l’usage auquel il est destiné, doivent se faire en suivant certaines étapes. L’une des plus importantes, avant de le mettre en ligne, est le choix de la plateforme destinée à héberger le site. Plusieurs prestataires sont disponibles pour offrir ces services, mais tous ne se valent pas. L’offre d’hébergement doit en réalité être flexible et proposer plusieurs possibilités dans la mise en œuvre de votre projet. À cet effet, de nombreuses innovations ont été faites dans le domaine pour aider au mieux les éditeurs et propriétaires de site web. Nous vous proposons de découvrir ici les nouveautés dans le domaine.

Découvrez la plateforme d’hébergement web de N0C

Pour choisir un hébergeur lors de la création de votre site, plusieurs possibilités s’offrent désormais à vous. Les plus avantageuses sont celles qui vous permettent d’avoir des services de bonne qualité et de manière illimitée. Pour accéder à ce type d’offres, nous vous conseillons de vous référer à celle de N0C. En effet, la plupart des développeurs de sites se tournent logiquement vers des services moins coûteux et avec plus d’atouts. Cependant, cela vaut-il la peine de bénéficier d’une offre à un tarif abordable et d’assister à une lenteur due à l’hébergement de plusieurs sites ?

Notez que les hébergements web mutualisés peuvent être très avantageux pour plusieurs sites internet. Il s’agit en effet d’un service qui vous offre la possibilité d’héberger différents sites sans inconvénient. La particularité est que chacun de vos comptes bénéficie d’un environnement 100 % isolé. Cela vous permet d’y héberger vos sites ou applications web, sans remarquer des cas de lenteur lors du chargement.

L’un des avantages avec ce système est qu’il offre de nombreuses fonctionnalités aux clients. Ces derniers pourront choisir la localisation physique de leur serveur dans le pays qui leur convient. Ils auront aussi la possibilité d’héberger autant de sites que possible et de supprimer ou modifier les comptes à leur guise.

En plus de bénéficier d’un espace disque illimité et d’une multitude de versions PHP, Python, Node.js, Ruby, vous aurez une solution bien sécurisée. Pour les personnes soucieuses de l’environnement, elles pourront également se targuer d’utiliser un service qui fonctionne à l’électricité verte.

Quelles sont les caractéristiques de l’hébergement mutualisé ?

L’hébergement mutualisé permet aux concepteurs web de stocker leurs données, fichiers et autres dossiers sur un serveur informatique partagé. Le qualificatif « mutualisé » vient du fait que plusieurs propriétaires de sites peuvent partager un même compte de serveur pour leurs besoins d’hébergement.

L’avantage avec ce système est que vous serez nombreux à partager les charges du serveur. Il vous reviendra alors moins cher. Cependant, vous devez partager les ressources de ces derniers avec d’autres personnes. L’espace de stockage sera alors utilisé par tous les clients qui possèderont un compte sur ce serveur. Notez toutefois que même si cette offre présente des avantages indéniables, il ne demeure pas sans limites. Une certaine lenteur peut être remarquée sur les sites hébergés et les limitations imposées sur l’utilisation des ressources.

Optez pour la fourniture d’hébergement dédié

Si vous recherchez plus d’autonomie pour l’hébergement de votre site, il est évident que vous n’opterez pas pour une offre mutualisée. Il est alors possible de vous tourner vers une option plus complète et moins contraignante. Les avancées dans le domaine vous permettent alors de profiter d’un hébergement dédié qui est tout l’inverse de l’offre mutualisée.

Elle vous permet d’avoir un serveur exclusivement dédié à votre site web. De ce fait, vous profiterez en toute autonomie de la gestion du serveur et bénéficierez d’un disque de stockage plus volumineux pour sauvegarder vos données. De même, les ressources ne seront pas partagées, ce qui vous fera profiter de la pleine puissance du système. Cette option vous permet alors d’avoir un site web plus rapide afin d’offrir une meilleure expérience à vos visiteurs.

Cette offre d’hébergement est à privilégier si vous avez un site web qui génère un fort trafic. Par ailleurs, cette option est également à envisager si votre interface est assez lourde et nécessite de grandes ressources. Elle vous permet de bénéficier d’un rapport qualité-prix assez intéressant, mais tout ceci a un prix. Il est évident que pour bénéficier d’une telle offre, vous devrez mettre la main à la poche, car son coût est largement supérieur à l’option précédente.

Profitez d’un service d’hébergement VPS

L’offre mutualisée vous parait-elle trop basique ou le prix de l’option d’hébergement dédiée dépasse-t-il votre budget ? Dans ce cas, il existe une alternative qui vous permet de trouver le juste milieu. Il s’agit de vous tourner vers l’hébergement VPS, un service basé sur un serveur physique relativement puissant. Celui-ci génère plusieurs autres serveurs virtuels sur lesquels vous pouvez héberger votre site. Chaque machine virtuelle créée sera gérée individuellement par le serveur physique qui l’a générée.

L’avantage ici, c’est que vous obtenez un serveur virtuel privé exclusivement dédié à votre site web. Les fichiers de ce dernier, ainsi que ses bases de données seront tous stockés sur son serveur virtuel. Pour rendre le système plus efficace, le serveur physique se charge de calculer et d’allouer à chaque dérivé virtuel les ressources dont a besoin le site qu’il héberge.

Avec cette offre, vous bénéficierez d’une plateforme plus stable et plus performante que l’hébergement mutualisé. Le coût du service est bien évidemment plus élevé que celui de ce dernier, mais il est plus bas que celui d’une offre d’hébergement dédié. Il est d’ailleurs à noter que les ressources allouées dans ce cas sont aussi moins importantes qu’avec l’option dédiée.

Pensez à l’option d’hébergement cloud

Si toutes les offres vous semblent avantageuses et que vous avez l’embarras du choix, il existe une possibilité de les rassembler toutes en un service. Il s’agit de l’hébergement cloud qui est basé sur le principe du Cloud computing. Cela signifie tout simplement que votre site ou votre application web sera à la fois hébergé sur :

un serveur mutualisé,

un serveur dédié,

un serveur virtuel.

Cette solution a pour avantage de rendre votre site disponible en permanence. De plus, les charges pour cette offre sont également réduites. En effet, il s’agit d’un principe de permutation qui se fait entre les serveurs. Cela implique que lorsque l’un d’entre eux est en panne ou en maintenance, l’autre prendra le relais pour vous assurer une disponibilité permanente sur internet.

Cette option est beaucoup plus rentable que la plupart des précédentes, car elle vous épargne les contraintes liées aux serveurs classiques. Elle permet de payer seulement les ressources que vous utilisez. Cela signifie qu’en réduisant vos dépenses au strict minimum, vous ferez des économies non négligeables.

Il est à noter que chacune de ces offres d’hébergement présente ses avantages et est adaptée à chaque type de situation. Il convient toutefois de savoir que pour bénéficier d’un service d’hébergement optimal, on ne se limitera pas à un type donné. Il existe d’autres critères importants à considérer si vous voulez faire un investissement rentable.

Quels sont les critères pour bien choisir son hébergement ?

Plusieurs facteurs interviennent dans le choix d’un hébergement pour un site web. La prise en compte de chacun d’eux vous permet d’avoir un service performant pour votre site.

L’espace de stockage

Pour choisir votre hébergeur, vous devez prêter attention à l’espace proposé par ce dernier. Il existe plusieurs offres sur le marché avec des propositions intéressantes en termes de ressources. Si vous possédez un blog personnel qui n’attire pas un grand trafic ou ne publie pas de nombreux fichiers médias, vous pouvez vous contenter d’une offre basique. Il s’agit des hébergeurs qui proposent un espace de stockage limité. Cependant, pour un site qui génère un trafic important et proposant de nombreuses photos et des produits, optez pour une offre illimitée. Il faudra aussi considérer le nombre de bases de données fournies.

Le certificat SSL

Lors du choix de votre hébergeur, la sécurité de votre site doit être votre priorité. Même si cela dépend en partie de vous et de la force de votre mot de passe, l’hébergeur aussi a une part à jouer. Son offre doit inclure la disponibilité d’un certificat SSL pour la protection des données qui transitent par votre site. Vérifiez également si son offre inclut le blocage d’IP pour limiter les cas d’attaques par hacking. Pour cela, n’hésitez pas à lui poser toutes les questions possibles ou à comparer les offres pour en trouver les meilleures.

Le service de messagerie

La plupart des sites étant créés à des fins professionnelles, il est judicieux d’y ajouter une adresse email professionnelle. La majorité des hébergeurs en sont conscients et offrent cette possibilité, mais n’incluent pas toujours les frais dans le prix de l’hébergement. Avant d’accéder à une offre, vous devez donc vérifier si celle-ci propose cette option dans les frais de prestation. Dans le cas contraire, référez-vous à un autre prestataire.

La bande passante

Les performances de votre site liées à la rapidité de transfert ou de téléchargement des données dépendent en grande partie de la bande passante dont vous bénéficiez. De cette dernière dépend la vitesse à laquelle vos internautes et clients pourront accéder aux informations sur votre plateforme. De ce fait, plus elle sera élevée, plus rapides seront les transferts et plus il y aura de visiteurs connectés simultanément. Retenez que plus votre limite de transfert est élevée, plus vous aurez la possibilité d’augmenter le trafic sur votre site. Votre site ne souffrira donc d’aucune lenteur même si le nombre de visiteurs venait à être doublé.