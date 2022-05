Tanger, la 8ème édition du Cap Spartel Film Festival s’anime

Partagez





La ville aux mille vents, va accueillir dès ce 25 mai, et jusqu’au 29, un programme riche en rencontres, autour du 7ème art. La 8ème édition du Cap Spartel Film Festival, sur le thème culinaire, prévoit, des projections, des colloques, un atelier “Stop Motion”.

Un programme complet…

Au collège Lasalle de Tanger, les élèves en deuxième année, spécialisation en communication, graphisme, ont suivi l’atelier de Brunehilde Moineaux (Youtubeuse). Avec l’application “Stop Motion Studio”, les élèves Tangérois ont pu appréhender le scénario, la mise en image, et la réalisation de formats courts. Ce mercredi 25 mai, la journée découverte sur les prises de vues, a permis à une douzaine d’élèves, de réaliser leur premier court-métrage d’1 à deux minutes.

Le Jeudi 26 mai 2022, l‘hôtel Chellah accueillera les festivaliers, la cérémonie d’ouverture à 17 h 30, présentée par Hamza Dakkoun, lancera cette édition du cinéma et art culinaire. Le Cap Spartel Film Festival a enregistré cette année des films venant d’Espagne, Angleterre, Algérie, France et d’Algérie. Les films seront projetés à la Cinémathèque de Tanger (cinéma RIF). Sous le haut patronage de Mohammed VI et des partenaires 2022, les films attendus sont au nombre de 7 (Covid Love et Evolutsion, ou encore Bone Mother) seront applaudis dans cette salle historique du 7ème art.

Le vendredi 27 mai, c’est à 11 heures à l’ISITT (Institut Supérieur International de Tourisme), que Lamia Chibani, viendra donner ses bons conseils de cuisinière et vidéaste. 18 h, la projection des films en compétition, finalisera ce programme journalier. L’actrice Marocaine Bahija El Hachami fera partie du jury pour les jeunes !

Samedi 28 mai, une table ronde sera organisée à la Délégation Américaine animé par Abdelhamid Beyuki et la cérémonie de clôture à la cinémathèque de Tanger, complètera ces 4 jours de festival. Le président du jury cette année est le réalisateur Franco-Marocain Mohamed Nadif…Également je serais dans les jurés de la compétition des jeunes talents en herbe.

Eric Fontaine à Tanger.