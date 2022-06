Tour de France 2022 , Tous les horaires jour par jour / Étapes par étapes

Cette année, Tadej Pogacar visera le triplé après 2020 et 2021, une performance réalisée par six cyclistes dans l’histoire de la Grande Boucle (Louison Bobet, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain et Christopher Froome). Après sa deuxième place, son compatriote slovène Primoz Roglic tentera de remporter son premier Tour de France. Egan Bernal, victime d’un violent accident à l’entraînement le 24 janvier dernier et opéré, n’a pas encore annoncé son forfait.

Un Tour de France sans Julian Alaphilippe ? Blessé après sa chute lors de Liège-Bastogne-Liège, le champion du monde pourrait être forfait à Copenhague, le 1er juillet prochain, date du départ officiel de la Grande Boucle. Coqueluche du public, très attendu pour le général ou les étapes, Julian Alaphilippe a deux cotes cassées, une omoplate et un pneumothorax et devra avoir une convalescence parfaite pour pouvoir s’aligner sur le Tour. Interrogé sur le sujet, son manager Patrick Lefevere a indiqué que ça allait être difficile, mais que la décision serait prise le 15 mai prochain.

Quel parcours pour le Tour de France 2022 ?

Le Tour de France 2022 est lancé après la présentation du parcours détaillé, le jeudi 14 octobre 2021, par Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle. Après le Grand Départ au Danemark, le peloton fera son entrée sur le territoire national par le département du Nord, avec notamment une étape comportant des secteurs pavés, avant de mettre le cap sur l’Est du pays (La Planche des Belles Filles), puis les Alpes (avec une arrivée à l’Alpe d’Huez), un passage par la Lozère (Mende), les Pyrénées, et un contre-la-montre à Rocamadour la veille de l’arrivée à Paris.

Quelle carte pour le Tour de France 2022 ?

