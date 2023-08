Tsugai – Daemons of the Shadow Realm – Tome 1

Tsugai – Daemons of the Shadow Realm est une nouvelle série de dark fantasy, issue de l’imagination d’Hiromu Arakawa. Un premier tome, paru aux éditions Kurokawa, en juillet 2023, en version normale et édition collector, agrémentée d’un coffret, d’un Shikishi exclusif et d’un médaillon en bois.

Des jumeaux sont nés, séparant le clair de l’obscur… Quelques années plus tard, l’un des jumeaux est un grand garçon qui rentre de chasse. Il observe, dans le ciel, la traînée d’un dragon. Il sent que le temps ne va pas tarder à se gâter, alors il décide de rentrer rapidement, pour protéger les plantations. Sur le chemin du retour, il retrouve Danji qui commence et à le réprimander. Il lui demande où il était fourré et lui en veut d’être parti seul chasser dans les montagnes. Yuru rassure Danji affirmant que les gardiens cardinaux veillent sur lui. Danji constate que le jeune chasseur a rapporté un faisan. En passant devant les villageois, Yuru explique que le vent est en train de tourner, et qu’il faut donc mettre les récoltes à l’abri. Un paysan semble soulagé. En effet, ça fait bien longtemps qu’il n’a pas plu sur leurs terres.

L’univers proposé dans cette nouvelle série est plutôt intéressant, offrant une multitude d’opportunités et un décalage amusant entre les différents mondes. Le héros, le jeune Yuru, mène une vie paisible entre nature et chasse et son village natal. Il ne peut s’en aller, car il tient trop à sa sœur jumelle, enfermée… Mais tout bascule le jour où des mystérieux oiseaux ou dragons de fer, arrivent des cieux pour tuer tous les villageois et tenter de capturer Yuru. Lors de l’attaque, le jeune homme fait face à une jeune femme qui prétend être sa sœur ! Le manga offre un début prometteur, plutôt bien mené, entremêlant fantastique, drame, action, surnaturelle, fratrie, pouvoir et légendes japonaises. C’est assez puissant, avec une note d’humour qui trouve parfaitement sa place. Le dessin est tout aussi puissant, avec un trait vif et fluide, ainsi qu’un découpage efficace.

Tsugai – Daemons of the Shadow Realm est une nouvelle série des éditions Kurokawa, qui débute avec ce premier tome. Une histoire captivante, bien menée, offrant son lot d’action, de surnaturel, de questionnement et d’humour, pour une aventure qui ne fait que débuter !

