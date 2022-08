Un si grand soleil : rencontre avec Nadia Fossier

Dans la série Un si grand soleil, Nadia Fossier incarne Alix, un personnage qui a connu bien des péripéties depuis son arrivée dans la série diffusée chaque soir sur France 2. Quittée par son mari, elle s’est retrouvée à la tête d’un réseau d’escort boys avant d’acquérir, avec Virgile, le Senso, un établissement qui s’est avéré être au cœur de plusieurs drames. Alix est dynamique, volubile, ne se laisse jamais abattre. C’est pour toutes ses qualités que les téléspectateurs de France 2 l’apprécient beaucoup. Lors du dernier Festival de Télévision de Monte-Carlo, nous avons rencontré Nadia Fossier qui, comme Alix, a de l’énergie à revendre !

France Net Infos : Alix est un personnage solaire, positif, qui fait du bien…

Nadia Fossier : C’est important d’être comme ça. Dans la vie, quand il nous arrive quelque chose de grand, si on le prend avec humour et légèreté, je pense qu’on peut se soigner plus facilement.

France Net Infos : Alix est aussi une battante….

Nadia Fossier : Alix est exactement comme ça, une battante. Elle a passé 25 ans toujours avec le même homme. Elle est restée près de lui pour qu’il puisse devenir l’homme qu’il est devenu. C’est ce qui arrive à beaucoup de femmes. Alix va naître à cinquante ans et va bousculer tous les codes. C’est vraiment ce que j’adore chez elle. Cette première arche avec Ludo et la mise en place de l’escort a permis de montrer une certaine liberté et de lever certains tabous sur ce sujet-là.

France Net Infos : Quelle a été votre réaction quand vous a appris qu’Alix allait devenir une sorte de mère maquerelle ?

Nadia Fossier : Pour que ça fonctionne pour le public et même pour nous, acteurs, il fallait que ça passe par la comédie. Par exemple, quand on cherchait des escorts avec Ludo, il fallait vraiment que ce soit sur le ton de la comédie. C’est d’ailleurs ce qu’on nous a proposé à l’écriture. Dans un film d’auteur, cela aurait été traité différemment. Tout est une question de point de vue.