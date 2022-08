l’artiste Sylvian The Fish Man expose ses tableaux écoresponsables au Deck Hôtel

Jusqu’au 23 septemble, à Nice, The Deck Hôtel, situé à seulement cinquante mètres de la Promenade des Anglais et de la plage, accueille une nouvelle exposition éphémère. Après avoir organisé en 2019 une exposition réunissant des photographes niçois, c’est désormais Sylvian The Fish Man qui investit les murs de l’établissement.

Sylvian The Fish Man, un artiste engagé

Né à Nice, Sylvian Preziosa débute sa carrière professionnelle en 2008. Passionné d’art depuis toujours, il se perfectionne au fil des voyages et des rencontres. Mais c’est en nettoyant une plage à Villefranche-Sur-Mer qu’il a eu l’idée qui va changer son empreinte artistique et, par la même occasion, sa vie. Il imagine alors des toiles de poissons aux couleurs chaudes et originales, qui seraient réalisées à partir de déchets plastiques. Plus qu’une envie de partager son art, il souhaite également transmettre un message dans chacune de ses œuvres et sensibiliser le monde à l’impact de l’homme sur les mers et les océans. Sylvian The Fishman, un artiste engagé A propos du Deck Hôtel by HappyCulture Il expose aussi ses tableaux en exclusivité à LAGALERY Fine Arts, (1 rue du château, 06380 Èze Village). Aujourd’hui, il partage sa vie entre la Côte d’Azur et l’Australie où il possède sa propre galerie.

Une exposition à découvrir jusqu’au 23 septembre

Mélangeant matières recyclées et animaux marins, ses tableaux pouvant aller jusqu’à 2m de longueur transmettent un message écologique et artistique au grand public. Lors de leurs séjours à bord, les vacanciers et les Niçois peuvent désormais admirer les tableaux colorés de l’artiste qu’il réalise avec, pour unique matière, des déchets plastique récupérés au fond de l’eau. Avec une technique “pop art” et un savoir-faire d’autodidacte, Sylvian dénonce la sur-consommation de plastique et la protection des animaux marins dans toutes ses œuvres. Avec sa décoration moderne inspirée par la mer et les bateaux, The Deck Hôtel a donc ouvert ses portes à cet artiste original à travers une exposition d’une vingtaine d’œuvres à découvrir jusqu’à la fin de l’été à la réception, dans la salle de jeux ou encore dans le patio de l’établissement. Une belle façon de sensibiliser les touristes du monde entier sur l’impact des humains sur les fonds marins.

The Deck Hôtel 2, rue Maccarani, 06000 Nice Tél : +33 (0)4 92 14 40 20 www.deck-hotel.com