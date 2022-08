Destruction nid de frelon 77 Seine et Marne : les infestations sont nombreuses

Dans le 77 Seine et Marne, les reines guêpes construisent leurs nids au printemps. À la fin du mois de septembre, ces nid de guêpes atteignent leur taille maximale, la colonie de guêpes peut compter jusqu’à 5000 individus. Donc, si vous faites face à une infestation d’insectes de guêpes ou de frelons chez vous, les experts de destruction nid de guêpes 77 peuvent vous aider ! Ces exterminateurs élimineront en toute sécurité les frelons, les guêpes, les chenilles processionnaires et tous autres insectes urticants, ils sécuriserons l’habitation de votre famille et de vos animaux domestiques. Nous pouvons également traiter par avance votre maison en poudrant la toiture afin de décourager les guêpes et les frelons de construire leurs nids ici !

Un nid de frelon chez moi ? Mais que faire ?

La meilleure solution qui s’offre à vous est de faire appel à un professionnel. Les professionnels sont équipés de vêtements de protections adéquates protégeant des piqûres Les guêpes abrite en général leur nid dans des lieux cachés comme le sol, les murs de votre maison et d’autres zones difficiles comme votre toiture et votre cheminée.

Comment se déroule une destruction de nid de frelon dans le 77 Seine et Marne

INSPECTION DES NIDS DE GUÊPES

Les exterminateurs effectuerons une inspection approfondie de votre habitation, en vérifiant la présence de nids dans votre grenier, dans vos tuiles, dans votre jardin, etc.

TRAITEMENT DU NID

L’éradication s’effectue avec un insecticide réservé au professionnel qui nécessite une certification. En fonction de la taille de la colonie et de la période de l’année , ils utiliseront un insecticide naturelle ou au autre plus puissant.

ENLEVEMENT DU NID

Une semaine après le traitement seulement il faudra retirer le nid si cela est possible. En retirant le nid vous vous éviterez une récidive l’année suivante.

Ne courez pas le risque d’éliminer le nid vous même !

Chaque année des accidents malheureux arrivent, ne prenez pas le risque de le faire vous même ! Il ne faut pas plaisanter avec un nid de guêpes car en cas d’attaque d’une colonie, vous n’aurez pas le temps de réagir. Sans protection, vous vous feriez piquer en quelques secondes par des dizaines de guêpes.