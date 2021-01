« Une époque fantastique » est un album illustré par Charles Berberian à retrouver aux Éditions du Chêne. Ce dessinateur et scénariste de bandes dessinées au grand talent nous offre ici son observation du monde avec humour. Des planches aux messages subtils qui nous font prendre conscience de ce qui nous entoure, cette époque fantastique dans laquelle nous vivons.

« Une époque fantastique » : Un recueil de 100 planches

Ce livre en grand format renferme pas moins de 100 planches dans lesquelles c’est un plaisir de se plonger. Le pinceau de Berberian nous donne envie de participer en prenant nos propres crayons de couleur. C’est un livre à mettre entre les mains de toutes les personnes qui apprécient les messages que véhicule l’art en général, mais plus particulièrement celui de Charles Berberian.

Chaque planche délivre un message, pas forcément celui de l’auteur, mais celui que l’on comprend soi-même. Son objectif : observer le monde et le retranscrire au travers de ces œuvres. Selon les personnes qui observent ces illustrations, le message peut être différent. Sur la couverture par exemple, nous pouvons observer un paysage dans lequel une famille se délecte d’un moment de quiétude pendant que les gens s’affairent autour d’eux.

Une planche que l’on peut interpréter de multiples façons et qui parlera à tout le monde d’une manière ou d’une autre. Quelques légendes nous guident, comme ici « Le monde est sens dessus dessous, mais parfois, on s’en fout ». Une façon de dire qu’il est bon de prendre du temps pour soi parfois sans penser au reste du monde.

« Une époque fantastique » : De l’observation à la réalité

Chaque page qui se tourne est un bonheur. Les planches en noir et blanc, les couleurs, l’effusion ou le minimalisme, la réalité ou encore l’interprétation. Quant aux thèmes, tout est abordé : l’amour, la tolérance, les paradoxes, la complexité ainsi que les petits bonheurs de tous les jours. Charles Berberian met le doigt sur des réalités qui appellent à la remise en question. Que l’on ne voit pas forcément pris par la routine de la vie de tous les jours. Son rôle : nous éclairer pour nous faire avancer, prendre conscience ou simplement constater.

Nous avons remarqué qu’un sujet revient régulièrement : la représentation d’un monde collé à son téléphone qui ne profite pas forcément de l’instant présent. Et c’est bien dommage en effet, encore plus en ce moment alors que nous ressentons le manque de nous retrouver en famille ou entre amis.

Plus globalement, « Une époque fantastique » est le genre de livre qui permet de nous ouvrir les yeux sur la chance que nous avons de vivre dans ce monde et que l’on est acteur de le rendre encore plus beau.