Wonderbox remercie les maîtres et maîtresses d’école !

Bientôt la fin de l’école, soit le moment de trouver le cadeau sympa à offrir aux maîtres, maîtresses et atsem. L’équipe de Wonderbox s’est dit qu’elle allait nous faciliter la tâche en proposant des coffrets tout-en-un très sympas, j’avais envie de vous les présenter.

Je vous parle souvent du concept Wonderbox car je trouve que leurs coffrets sont de plus en plus qualitatifs. On retrouve des thématiques davantage ciblées, ce qui permet de réaliser des cadeaux personnalisés. Et c’est le cas ici, avec les 3 coffrets que je vais vous présenter, créés à l’occasion de la fin de l’année scolaire.

Wonderbox propose le nouveau coffret « Merci pour cette année » à partir de 30 € jusqu’à 500 €, vous n’aurez qu’à choisir le montant sur le site en ligne. Il va permettre aux enfants de remercier les gens qui les ont accompagnés durant l’année scolaire, au sein de l’établissement, mais aussi leurs profs de sport, de musique, etc. Grâce à l’argent que vous aurez crédité sur le chèque-cadeau, les destinataires pourront choisir l’activité qu’ils souhaitent faire. Et la liste est longue ! Ils trouveront forcément leur bonheur : un repas gourmand, une sortie en famille, un séjour, un instant bien-être, etc.

Le coffret « L’école est finie » de Wonderbox fonctionne de la même façon. Vous n’aurez qu’à charger le montant souhaité sur la carte au moment de passer votre commande. Pour le coup, il est davantage dirigé aux établissements scolaires, et notamment au personnel qui s’est occupé des enfants durant toute l’année. Soit, l’occasion de remercier le maître, la maîtresse ou l’atsem en leur permettant de réaliser les mêmes activités décrites dans le précédent coffret.

Encore une fois, n’hésitez surtout pas à vous rendre sur le site officiel pour que vous puissiez vous rendre compte du nombre incroyable d’activités proposées par Wonderbox.

Enfin, Wonderbox propose aussi la Supercard « Merci Maîtresse » qui comme son nom l’indique est adressée aux maîtresses. Vous me connaissez, je trouve cela dommage que Wonderbox ne propose pas la même carte cadeau avec l’intitulé « Merci Maître ». Bon, je compte sur Wonderbox pour faire mieux l’année prochaine sur l’intitulé. En attendant, la carte est géniale. Dans le même esprit que les précédentes, elle laisse le choix du montant que l’on souhaite charger dessus. Au programme, 160 enseignes sélectionnées dans diverses thématiques : mode, beauté, loisirs et décoration. Soit, la certitude que la maîtresse trouvera son bonheur !

Et pour ceux qui aimeraient offrir un cadeau un peu plus personnalisé, vous serez servis également : saut en parachute ? Un week-end à Disneyland ? Un séjour insolite ? N’hésitez pas à vous réunir entre parents pour offrir l’un de ces coffrets plus onéreux certes, mais encore plus surprenant. On adore l’idée !