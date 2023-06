Ici tout commence : interview de Benjamin Douba-Paris (Solal)

Ces derniers jours, la série à succès de TF1 « Ici tout commence » a connu des rebondissements : une partie des enseignants et des élèves a été victime d’un grave accident de train. Un drame qui aura des conséquences inattendues dans la vie de chacun d’entre eux. Solal s’est comporté en héros en sauvant la vie de Rose à qui il avait déclaré sa flamme quelques jours auparavant. Nous avons rencontré Benjamin Douba-Paris au dernier festival de Télévision de Monte-Carlo. Il nous a parlé de son personnage Solal, de son métier mais aussi de son engagement en faveur des jeunes et de la culture. Interview d’un jeune comédien passionné et passionnant.

France Net Infos : Solal vient de faire preuve d’un beau courage. Il a sauvé la femme qu’il aime…

Benjamin Douba-Paris : Oui, il a traversé les flammes. On s’est rendu compte qu’il est prêt à tout par amour, même à se sacrifier ! C’est une arche vraiment intéressante parce qu’elle marque une frontière entre un cycle et un autre. Pour mon personnage comme pour d’autres, il va y avoir un avant et un après cette arche catastrophe. Solal devient un homme : ce train est pour lui comme un rite de passage à l’âge adulte.

France Net Infos : Etes-vous satisfait que Solal évolue ainsi ?

Benjamin Douba-Paris : C’est ce que je voulais ! Solal est très sensible, stressé, épileptique. Il s’est fait quitter. Je suis content qu’on lui apporte un peu d’étoffe. Ca fait deux ans que je vis avec lui : là, il est arrivé à un stade de maturité qui va me permettre de jouer autre chose. Pour un acteur, c’est très intéressant !C’est une chance de pouvoir accompagner un personnage et de le voir grandir avec lui. Solal et moi, on s’accompagne. J’aimerais qu’il vive une belle histoire d’amour avec Rose ou avec une autre femme. Il a une histoire familiale compliquée. Il a grandi à Monaco. Ses parents ont beaucoup d’argent et il a voulu se dissocier d’eux et de leur argent. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir chez Solal.

France Net Infos : Solal est très amoureux de Rose mais ce n’est pas réciproque…

Benjamin Douba-Paris : C’est compliqué car il y a un mélange d’admiration et d’amour.Tout se mélange dans la tête de Solal. Il est perdu. Je le vois comme quelqu’un de candide et de pur. Comme Rose lui apporte de l’attention, il se demande s’il l’aime. En plus, ses copains vont le pousser dans ce sens. En tout cas, le fait qu’il se comporte en héros pour Rose va créer chez elle un changement de regard. Elle ne va plus le voir simplement comme un élève ayant des sentiments pour elle mais aussi comme quelqu’un prêt à se sacrifier pour elle. Elle va se demander si Antoine aurait été capable d’agir comme lui et cela va bouleversé leur couple.

France Net Infos : La scène où Solal avoue son amour à Rose a-t-elle été difficile à jouer ?

Benjamin Douba-Paris : Pas vraiment parce que Vanessa Demouy est extraordinairement généreuse et à l’écoute. On a beaucoup travaillé, notamment avec le coach qui nous accompagne tout au long du tournage. On a bien préparé cette arche pour bien mettre au clair les intentions qu’on voulait y mettre et pas y mettre. Pour Rose, il était clair que cet amour était unilatéral et que l’admiration et le respect qu’elle pouvait avoir pour Solal venaient de son instinct maternel. Le décalage entre eux était défini dès le départ.

France Net Infos : Ici tout commence vous laisse-t-il du temps pour d’autres projets à la télévision ou au cinéma ?

Benjamin Douba-Paris : Tous les vendredis, en ce moment, on peut me voir dans « Tropiques criminels » sur France 2. On vient de terminer la saison 5. Je joue aussi le lieutenant Max dans « Rendez-vous avec le crime » avec Arié Elmaleh notamment qu’on tourne en Bretagne et à Lille.

France Net Infos : Et quand vous ne tournez-pas, que faites-vous ?

Benjamin Douba-Paris : Je suis adjoint à la culture à Arcueil, en région parisienne. Ca me permet vraiment de garder les pieds sur terre. Ca fait trois ans que je suis élu. D’abord, je m’occupais de l’accès aux droits des jeunes. Puis, le maire m’a confié la fonction de la culture avec une autre élue. C’est une mission qui me tenait à cœur. La culture, le cinéma, la télé ont fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. J’ai des copains qui sont en prison. Qu’est-ce qui fait qu’on a des parcours différents ? Je pense que la culture a une vraie mission salvatrice. La théâtre a de super pouvoirs, plus que n’importe quel métier. Je ne me lasserai jamais de mon métier.

France Net Infos : N’est-ce pas trop difficile d’avoir cette double casquette de comédien et d’élu ?

Benjamin Douba-Paris : On me fait parfois le reproche d’être élu et de promouvoir la culture pour tous, les festivals de rue alors que je suis sur TF1, sur une chaîne privée. Je me considère comme un acteur au même titre qu’un autre. Je suis très fièr d’être dans cette série car les productrices ont à coeur de traiter des sujets de société. J’ai cette volonté profonde de propager la culture. Je le fais à mon niveau et avec mes armes. C’est la mission que je me suis donnée.

France Net Infos : Beaucoup de gens, notamment des jeunes, estiment que la culture n’est pas pour eux…

Benjamin Douba-Paris : Exactement ! A Arcueil, on a des partenariats avec la Philharmonie de Paris qui prêtent des instruments aux écoles. Il y a un accompagnement pédagogique. On a aussi une salle d’exposition d’art moderne qui aide à la créations des jeunes artistes. Je suis très fier de mon rôle en politique mais aussi d’être sur TF1. Cela peut paraître incompatible aux yeux de certains mais pour moi, pas du tout ! Je pense que c’est une complémentarité intéressante.

France Net Infos : Comment allez-vous occuper votre été ?

Benjamin Douba-Paris : Je vais déconnecter. Chaque été, je fais à pied une partie du chemin de Compostelle. Pas forcément pour la partie religieuse mais plutôt pour la partie spirituelle. On fait souvent de belles rencontres en marchant. J’ai aussi besoin de revenir à des choses très terre-à-terre.