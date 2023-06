Jolies comptines et chansons de mes 2 ans – Ed. Gründ

Dans la collection de livres d’éveil, des éditions Gründ, une nouvelle petite collection vient compléter celle des anniversaires ! En effet, Jolies comptines et chansons de mes… un an, deux ans, parus fin avril 2023, proposent de sympathiques idées cadeaux, mais aussi un bel éveil musical.

Dès la couverture, un petit trou invite les enfants à actionner la première puce sonore, pour écouter la première comptine. Ainsi, la première double page présente un grand dessin qui va illustrer la comptine. Sur le pont d’Avignon est la première chanson à découvrir et écouter. Les paroles sont à retrouver, pour que les parents puissent accompagner et inviter les enfants à chanter. Une annotation explique même quelques pas, pour accompagner la comptine et la mimer. Les petits poissons est la deuxième comptine à découvrir, qui se présente, également, sur une double page.

Ainsi de suite, à chaque double page, une nouvelle comptine est à découvrir et à écouter. Six chansons en tout, pour éveiller les enfants de un ou deux ans. Des comptines appropriées selon leur âge, afin de les accompagner au mieux, dans leur éveil et développement. Les livres sonores invitent à passer des moments privilégiés, entre parents et enfants. Un lien affectif important pour l’accomplissement de soi, qui va passer par le chant, les mimes et les regards. Les mélodies sont variées, très plaisantes, avec ces comptines traditionnelles et incontournables. Les puces sonores sont faciles à actionner, les jeunes lecteurs s’amuseront à les rechercher à chaque double page, pour appuyer dessus et écouter les chansons. Le dessin reste simple, rond et doux, offrant un bel univers coloré et expressif.

Jolies comptines et chansons de mes 2 ans est un livre sonore, des éditions Gründ. Un livre, parfait cadeau pour un anniversaire, qui invite à découvrir et écouter des comptines traditionnelles, entre mélodies entrainantes et douces, et invitation à de tendres moments de partage.

