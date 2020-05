10 passetemps pratiqués par nos amis canadiens en période de confinement

Avec la plupart des pays du monde pratiquant le confinement et l’éloignement pour cause de pandémie du coronavirus, nous avons dû trouver des occupations nouvelles et anciennes et nos amis canadiens n’y ont pas échappé. Nous avons recueilli 10 de leurs passetemps et nous vous les avons rassemblés ici !

Vider sa garde-robe

Consacrer ce temps de façon productive à trier ses vêtements, à désencombrer sa maison, à retrouver des vêtements non portés depuis des mois et ranger ses vêtements en sections afin de faciliter sa routine matinale…

Lire des livres

Il est temps de lire ce livre qui est posé sur votre étagère depuis quelques mois. Laissez-vous inspirer par un livre à succès, offrez-vous un livre approuvé par vos amis ou évadez-vous dans un monde différent pendant quelques heures. Boisson chaude et couverture souhaitable !

Regarder la télé

Avez-vous manqué l’engouement de Game of Thrones ou êtes-vous en retard sur vos soirées Grey’s Anatomy ? Le moment est venu de vous familiariser avec tous les programmes télévisés qui vous intéressent, alors soyez à l’aise et préparez-vous à consacrer des heures de votre vie à regarder les drames fictifs.

Faire des mots croisés / Sudoku

Vous cherchez quelque chose d’un peu plus difficile ? Mettez votre cerveau à l’épreuve et faites des mots croisés ou un Sudoku et voyez jusqu’où vous pouvez aller. Il y a beaucoup de mots croisés ou sudoku en ligne, ce qui signifie que vous n’avez pas à quitter la maison pour vous y essayer.

Créer un album photo / sauvegarder les photos de votre téléphone

Rappelez-vous ces vacances que vous avez prises en 2016 ou lorsque vous avez nagé dans cette eau bleu turquoise ? Assurez-vous que ces souvenirs sont précieux en prenant le temps de compiler un album photo. De même, faites une sauvegarde des photos sur votre téléphone, pour vous assurer de ne pas les perdre dans les années à venir.

Apprendre à tricoter

Prenez des aiguilles et prenez le temps de perfectionner une nouvelle compétence comme le tricot. Pas seulement pour les grands-mères, le tricot est considéré comme incroyablement thérapeutique et pratique.

Faire du sport

Remplacez votre visite à la salle de sport par un entraînement à domicile, avec des squats, des burpees et des pompes, tous réalisables sans équipement. Transformez votre salon en espace de yoga et étirez-vous !

Apprendre une langue

Mettez-vous au défi d’apprendre une nouvelle langue en quelques semaines, prêt pour votre prochain voyage. Avec une tonne d’applications et de sites internet qui vous donnent des leçons gratuitement, vous n’avez vraiment plus d’excuses pour ne pas le faire.

Jeux de société

Si vous êtes assez chanceux pour être en quarantaine avec de la compagnie, adoptez des divertissements à l’ancienne et lancez-vous dans les jeux de société pour une compétition amicale.

Apprendre à jouer d’un instrument

Consacrez votre temps à la musique et apprenez un instrument que vous avez toujours voulu jouer.

Jouer en ligne

A l’heure du digital, les jeux vidéo mais aussi les jeux de machines à sous et autres jeux de casino sont disponibles en ligne pour notre divertissement. Il existe des plateformes permettant de s’y retrouver et de choisir un casino en ligne !