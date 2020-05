5 choses que les débutants doivent savoir à propos d’Internet

Internet fait partie intégrante de nos vies. Si les plus jeunes grandissent dans cet environnement, les adultes n’ont pas toujours eu la chance de se familiariser avec la navigation sur le Web, la messagerie électronique ou le chat en ligne. Voici un certain nombre de choses que les débutants doivent savoir à propos d’Internet.

Le Web

Le Web (World Wide Web) est le visage public d’Internet et sert à la recherche d’information dans Internet. Il existe des milliards de pages Web touchant à tous les sujets. Pour accéder directement à un site Web, il suffit de saisir une adresse dans la zone prévue à cette fin. Il faut ensuite appuyer sur Entrée. Il n’est pas nécessaire d’inscrire le « http:// ». Même le « www » n’est pas toujours nécessaire. Pour déplacer le curseur dans la zone Adresse, appuyez sur F6.

Le Web est aussi appelé la Toile. Par toile, on fait allusion aux réseaux câblés qui relient les ordinateurs entre eux. Lorsque l’on parle de surfer sur le Web, c’est que l’on navigue sur Internet. Internet est le réseau comme tel, alors que le Web est un service présent sur le réseau. Littéralement, le Web est une référence aux liens hypertextes qui, entre eux, constituent Internet et permettent de naviguer d’un lien à l’autre.

L’accès à Internet provient d’un abonnement à un fournisseur d’accès, appelé FAI. La navigation se fait sur des dispositifs comme les ordinateurs ou les smartphones, sur lesquels des navigateurs et des applications sont disponibles. Le « www » signifie World Wide Web.

La page Web

La page Web est ce qui est consulté en passant par le navigateur. Elle est identifiée à l’aide d’une adresse Web. Elle est généralement constituée d’un document en HTML (Hypertext Markup Language). Elle est faite aussi d’images numériques, de feuilles de style en cascade (CSS) et de Java Script, lié à la programmation informatique des fonctionnalités avancées.

En plus d’accéder à la page Web par son adresse, il est possible d’y avoir accès par un hyperlien. Il est donc possible d’accéder à la page Web par une autre page Web ou encore par une application mobile. L’accès se fait aussi par un hyperlien présent dans un courrier électronique, un document PDF ou un document Word. La page Web repose le plus souvent sur le HTML, qui permet la consultation à partir de plusieurs types de dispositifs.

Les navigateurs

Le navigateur Web est un logiciel qui exploite les ressources hypertextes présentes sur le Web. Il exploite aussi les ressources d’Internet dans son ensemble. C’est le navigateur qui permet la recherche d’information et qui donne accès à cette information. On peut aussi parler de logiciel de navigation. En passant par son interface, l’utilisateur se connecte à un site Web. Le navigateur permet alors d’afficher des textes, des images et des vidéos.

Parmi les navigateurs les plus connus et les plus utilisés, mentionnons Internet Explorer. C’est le navigateur qui est installé par défaut sur les produits Windows. Même s’il est très utilisé, on lui reproche de plus en plus ses failles en matière de sécurité. On lui reproche aussi son suivi des données de l’utilisateur.

Le navigateur Mozilla Firefox est aussi très apprécié. Il est géré par la Mozilla Foundation, dirigée par des bénévoles. Ces bénévoles ont pour objectif de faire d’Internet une ressource plus accessible. Firefox est reconnu comme un navigateur très innovant. Il est aussi doté de fonctionnalités qui optimisent l’IX. Il est doté d’un module de protection contre les sites malveillants. Il peut aussi bloquer les pop-ups.

Google Chrome est quant à lui le navigateur le plus utilisé. Il y a des mises à jour fréquentes, ce qui en fait un navigateur solide en matière de sécurité. Il est conçu de manière à assimiler les plus récents développements du Web, de même que le langage JavaScript. Il est reconnu comme le meilleur navigateur pour accéder aux contenus en streaming de Netflix et de Prime Video. Il est aussi reconnu comme excellent pour l’accès aux jeux vidéo.

Cependant, même s’il offre des garanties de sécurité, il est reconnu que les données personnelles de l’utilisateur risquent d’être dévoilées et vendues.

En ce qui concerne les produits Apple, le navigateur Safari est celui qui est installé par défaut. Il peut être installé gratuitement sur un ordinateur Windows. Tous les modules ne peuvent pas être installés sur ce navigateur. Parmi ses avantages, malgré ses failles en matière de sécurité, mentionnons la prévention intelligente qui identifie les annonceurs et bloque le suivi qu’ils pourraient effectuer entre les sites.

Enfin, mentionnons le navigateur Opera, qui peut être installé sur tous les systèmes d’exploitation. Il n’est pas beaucoup utilisé, mais sa performance s’améliore d’année en année. Il représente un excellent choix en matière de sécurité. Il intègre en effet un bloqueur de publicité, qui doit cependant être activé par l’utilisateur. Dans ses derniers développements, Opera a intégré un VPN, ce qui apporte une sécurité renforcée.

L’URL

L’URL (Uniform Resource Locator) est l’adresse d’un site Web. C’est par elle qu’il est possible de trouver un site parmi le très grand nombre de sites offerts. Sa structure est normalisée sur toute la planète. L’URL est ce qui permet aux moteurs de recherche d’identifier le contenu d’une page Internet en particulier.

Un URL est composé de cinq parties, soit le nom de domaine principal, le sous-domaine, le protocole, le domaine de deuxième niveau et le répertoire.

L’adresse IP

« Qu’est-ce qu’une adresse IP » et « Quel est mon IP ? » sont des questions qui reviennent souvent. L’adresse IP (Internet Protocol) est un numéro de quatre nombres séparés par des points qui identifie un ordinateur connecté au réseau Internet. Il permet de localiser cet ordinateur. La plupart du temps, elle est transmise automatiquement avec l’ordinateur. Il est aussi possible de fixer l’adresse IP de l’ordinateur en passant par la configuration du système d’exploitation. Il existe des adresses IP de version 4 et de version 6.

Un VPN comme Cyberghost par exemple permet quant à lui d’avoir accès à du contenu bloqué dans votre pays en faisant apparaître une autre adresse IP qui donne accès au contenu d’un autre pays.

Même si vous pensez que l’internet semble compliqué pour une personne qui débute, suivez attentivement ce guide et permettez-vous de découvrir la richesse qui est la toile. Avec un peu de pratique vous aussi devriez réussir à utiliser cet outil plus facilement.