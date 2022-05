3ème festival du chapeau au château de Cheverny

Ils se nomment canotier, panama, capeline, melon ou encore cloche, sombrero ou trilby. Agrémentés de rubans, fleurs, fruits ou plumes, ils sont en feutre, en paille ou en sisal. Vous les retrouverez ce week-end dans un prestigieux site du Centre-Val de Loire. En effet, pour la 3ème fois et après deux ans d’absence, les chapeaux reviennent au château de Cheverny les 21 et 22 mai 2022. Pour ce festival unique en son genre, Constance et Charles-Antoine de Vibraye sont heureux d’accueillir professionnels et visiteurs dans une ambiance chic et élégante.

8 maisons réputées pour leur savoir-faire.

Durant ces deux jours, vous découvrirez non seulement de véritables œuvres d’art mais également les créatrices de ces pièces d’exception. Les maisons Nelly Bichet, Impertinence, Lila Lacoti, Les Chapo de Charo, De l’autre côté du miroir, Delphine Leducq, Sylvia Martinez Couture Hats et Anne V. seront heureuses de vous faire voyager dans l’univers du chapeau. À noter la présence de Anne V. qui arrive de Belgique et met ainsi le festival à l’heure internationale. Toutes sont très fières d’appartenir à la grande famille de la chapellerie et ne manqueront pas de faire étalage de leurs plus beaux modèles.

5 illustres prix à conquérir

À l’issue d’un défilé où chaque créatrice aura présenté cinq à huit chapeaux, un jury délibérera pour attribuer Le Prix de l’élégance, le Prix du savoir-faire, le Prix de l’originalité, le Prix des”100 ans ou sans temps” en référence aux 100 ans de l’ouverture au public du Château de Cheverny et enfin, le Prix du Château de Cheverny. Toutes ces créations féminines et masculines, seront portées par des mannequins professionnels, habillés par la styliste Élisa Boriel.

1 prestigieux jury

Un jury constitué de Mademoiselle Diane Leyre (Miss France 2022), Mr et Mme Ré (formiers), Mr Bruno Legeron (plumassier), Mr Thomas Pernette (journaliste et auteur de “Elizabeth II, les Chapeaux de la Couronne”) et Mme de Vibraye (propriétaire du château de Cheverny) décernera les récompenses.

1 programme alliant savoir-faire et chic français

Entre visites dans la salle des trophées et défilé des mannequins dès 14h30 dans l’orangerie, votre séjour au Château de Cheverny s’annonce particulièrement riche. Mais c’est ainsi que le 3ème Festival du Chapeau continuera à séduire tous ceux et toutes celles qui savent que l’élégance n’est pas un vain mot.