6 astuces pour créer l’album photo de bébé parfait

Bébé vient de rejoindre la famille ? C’est un événement unique qui mérite d’être immortalisé pour toute une vie… et pour les générations à venir. Vous êtes novice en photo de bébé ? Vous aimeriez réussir des clichés dignes d’un professionnel, mais ne savez pas comment vous y prendre ? Vous êtes au bon endroit ! Nous avons dressé une liste de 6 astuces facile à mettre en place pour créer l’album photo de bébé parfait:

1. Un appareil silencieux

Cette première astuce rend un fier service aux photographes de nouveau-nés. Il s’agit d’utiliser un appareil silencieux pour votre shooting. De cette façon, vous avez moins de risques de réveiller le bébé ou de le faire sursauter et/ou pleurer.

Si possible, veillez donc à désactiver le son de l’appareil photo. Idem si vous utilisez un smartphone doté d’une lentille de qualité.

2. Une large gamme de réglages

Ensuite, photographier un nouveau-né n’est pas une tâche facile, car il reste là où vous le placez. Cela peut être un avantage car votre sujet reste immobile. Mais vous pouvez aussi être dérangé par une mauvaise luminosité ou une composition inadaptée. Dans ce cas, il est difficile de déplacer le bébé sans risquer de le faire pleurer.

De ce fait, nous vous conseillons d’utiliser un appareil photo disposant d’une large gamme d’ISO, d’ouvertures et de vitesses d’obturation. Vous pourrez ainsi vous accommoder plus facilement de ces contraintes de luminosité, tout en obtenant de belles photos.

3. Des accessoires pour sublimer la photo

Pour créer une jolie composition, vous pensez peut-être qu’il vous faut une multitude d’accessoires de bébé. Certes, quelques accessoires permettront de sublimer votre photo. Mais en réalité, vous pouvez aisément utiliser des objets du quotidien. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un peu de créativité !Par exemple, un simple plaid ou une serviette offrira de belles possibilités en termes d’arrière-plan. De même, un panier ou une bassine en osier sera du plus bel effet pour placer le nourrisson. Le plus important est qu’il soit en parfaite sécurité.

4. Créez une ambiance

Une astuce qui vous aidera dans votre photographie de nouveau-né est de créer une ambiance particulière. Avant la séance, vous pouvez définir un certain thème, qui se matérialisera avec des couleurs, des objets, des textures ou encore des poses. Définir une ambiance vous guidera pour créer vos compositions et vos cadrages.

En complément, nous vous conseillons de choisir un livre photo de bébé sur internet, dans un style qui correspond à votre thème. Exemple: si vous voulez miser sur le côté délicat, fragile et aérien, utilisez des plumes et des draps légers. Puis sélectionnez un livre photo de bébé avec une couverture en tissu et des pages blanches au rendu délicat.

5. Chut, bébé dort…

Dans l’ensemble, une séance photo avec un nouveau-né est bien plus réussie lorsqu’il dort. Il est plus serein et apaisé, et vous pouvez le positionner à votre guise sans qu’il bouge. La tâche est même facilitée les deux premières semaines, puisqu’un bébé passe l’essentiel de son temps endormi. Encore mieux: il ne bouge pas.

En outre, veillez à organiser cette séance photo en dehors des heures de repas. Sinon le petit se mettra vite à pleurer, et la session sera interrompue par sa tétée…

6. Gérez la pose avec sérénité

Enfin, évitez de vous mettre trop de pression. Le stress ne vous aidera pas à faire de beaux clichés… Au contraire, il bridera votre créativité et se communiquera aussi bien au bébé qu’aux parents. Alors détendez-vous !

En pratique, bougez lentement et calmement. Et surtout, ne mettez jamais le bébé en danger. Si vous manquez de confiance, misez sur la pose la plus courante et facile: le nourrisson sur le dos, avec les mains sur le ventre. Profitez-en alors pour photographier ses mains et ses pieds en détail.

Puisque ses parents seront sûrement présents, demandez-leur de tenir leur bébé ou de le placer eux-mêmes dans différentes poses.

Pour finir, sachez qu’en cas de besoin, vous pourrez toujours effacer certains éléments indésirables pendant la phase d’édition.