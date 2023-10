À la découverte de la suite des Passagers, Ainsi Soit-Il

Aujourd’hui, vous êtes à la recherche d’une nouvelle aventure, une lecture surprenante, mêlant mystère et magie ? Nous avons d’excellentes nouvelles, car le tout dernier livre de Julia Brandon figurera bientôt en tête de votre « PAL » (pile à lire). L’auteure inspirée propose une continuité à son premier roman au titre énigmatique : Les Passagers. Cet ouvrage paru en octobre 2023 est empli d’intrigues entremêlées, à base de voyages dans le temps et de sorcellerie a fait mouche. Tous ses ingrédients préférés sont de mise pour cette suite qui tient ses promesses… Une lecture qui fait du bien : un livre que vous pouvez commander dès maintenant sur le site de l’éditeur, Decitre, Amazon et Fnac. Vous n’êtes pas convaincus ? Ainsi Soit-Il vous emportera dans un autre monde, ramenant les lecteurs dans la Vallée de Pallia, où le temps flirte dangereusement avec des forces obscures et puissantes.

Qui est Julia Brandon ?

Le chemin emprunté par l’écrivaine Julia Brandon s’est tracé dès l’enfance, puisqu’elle a présenté sa première histoire à l’âge de sept ans, seulement. Impressionnant, n’est-ce pas ? Cet attrait quasi naturel pour l’art continue de la suivre, pour le grand bonheur de ses lecteurs. Lors d’ateliers d’écriture, elle peaufine sa plume, qui n’a de cesse de surprendre. Pourquoi ? Son imagination débordante demande à être nourrie. Ses nouvelles sont appréciées et reconnues, un signe de plus pour se lancer dans le « grand bain ».

Certes, Julia Brandon adore créer mais elle prend un vrai plaisir à se plonger dans des films qui enrichissent considérablement sa personnalité d’auteure. Cela se ressent également dans le tome 1 : Les Passagers que dans la suite : Ainsi Soit-Il. Les dialogues de son nouveau roman coïncident bien avec le style qu’elle a instauré : des échanges spontanés et une expression à la portée de tous. C’est pourquoi l’univers de Brandon est aussi accessible. À travers ses mondes qu’elle parvient à former, grâce à ses mots et à sa poésie, l’auteure propose un livre qui pourrait tout à fait faire l’objet d’une adaptation au grand écran.

Les passagers

Le premier tome de cette série est paru le 27 janvier 2023 aux éditions Des Auteurs Des Livres. Cette structure est réputée pour accompagner ses auteurs dans les meilleures conditions, leur permettant de présenter leur petit monde au plus grand nombre. Les Passagers ont séduit de nombreux lecteurs et des lectrices convaincues – qui ont dû attendre la suite des évènements pour suivre le destin de Gustave, ce personnage si attachant, le héros pas si exemplaire de Julia. Cependant, c’est le deuxième tome, publié le 9 octobre, qui plonge les lecteurs au cœur de l’action. L’intrigue se concentre sur les plans du père de Nejma, enfin ressuscitée. Attention, il est important d’avoir lu le premier volet pour bien saisir les enjeux et l’histoire qui se déroule sous vos yeux dans ce second opus… Auparavant, Gustave n’avait qu’un objectif : ramener sa fille. On vous le dit tout de suite : c’est chose faite. Face à une adolescente rebelle, inconsciente et parfois cruelle, les parents de Nejma doivent apprendre à gérer cette bombe à retardement. Petit à petit, les deux adultes doivent se rendre à l’évidence : leur fille est un véritable danger, l’incarnation du mal. Finalement, le lecteur fait face à un plot-twist effroyable, que l’on ne citera pas ici, afin de ne pas gêner sa découverte…

Une suite convaincante

Cette révélation marque un tournant dans l’histoire, introduisant de nouveaux éléments très originaux qui tiendront les lecteurs en haleine jusqu’à la dernière page. Julia Brandon maîtrise bien sa narration, instaurant une atmosphère magique si particulière, où l’ombre et la lumière se frôlent et se mêlent. Où sont vraiment les gentils et les méchants ?

Le récit d’Ainsi Soit-Il piège les lecteurs, les contrariant, allant à contre-courant. L’auteure décide de bousculer les codes du genre, allant parfois jusqu’à choquer. Évidemment, cette prise de risque n’est pas « gratuite » et a toujours pour but de divertir, mais aussi de faire relativiser son lecteur. Peut-on vraiment changer le cours du temps ? Comment doit-on utiliser le pouvoir, lorsqu’il est aussi grand, entre nos mains ? Julia Brandon repousse les limites de son univers, changeant de style au fil des chapitres. Les confiseries ensorcelées, qui sont un thème central de l’intrigue sont de nouveau de la partie. Elles permettent de remonter le fleuve du temps, afin de changer son courant. Les élus-sorciers font face à des défis qui semblent insurmontables… En fin de compte, une question revient chez le lecteur, tout au long de sa lecture : quel sera le destin de Nejma ? Une chose est sûre : l’issue est difficile à prédire. C’est là un des points forts chez l’auteure : jouer avec l’effet de surprise.

Finalement, Julia Brandon a su imposer sa patte et se faire un nom dans le monde des auteurs français. Avec deux tomes déjà publiés, cette histoire apporte une touche de magie dans nos vies, le temps d’une lecture. Ainsi Soit-Il correspond en tous points aux standards du roman fantastique par excellence, et c’est pourquoi il mérite qu’on lui accorde un regard attentif