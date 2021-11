A Nice, les vins de Bellet fêtent leurs 80 ans

Les 27 et 28 novembre, les domaines du vignoble de Bellet ouvriront leurs portes au public. Cette année, cet événement aura une saveur particulière puisque les vins d’Appellation Bellet fêteront leurs 80 ans. Vendredi 19 novembre, en prélude aux journées Portes Ouvertes, la ville de Nice a célébré le quatre-vingtième anniversaire des vins d’Appellation Bellet, avec une exposition photos sur la Promenade des Anglais, face au Palais de la Méditerranée, suivie d’une réception à la Villa Masséna. Christian Estrosi, Maire de Nice, a rappelé avec Joseph Sergi, Président de l’Organisme de gestion de l’appellation des vins de Bellet, à quel point ces vins étaient mondialement connus et contribuaient à la renommée de Nice, inscrite depuis cet été au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Un vin de Nice

L’appellation Bellet couvre environ 650 hectares, dont 50 en exploitation, sur les coteaux des derniers contreforts des Alpes, à une altitude comprise entre 200 et 300 mètres. Intégralement situé sur le territoire de la ville de Nice en pleine région méditerranéenne, ce vignoble jouit d’un bel ensoleillement, de pluies bénéfiques et d’un micro-climat particulier dû à son implantation en altitude et aux vents (mistral et tramontane) soufflant presque sans interruption dans la vallée du Var. Les vignes s’enracinent dans d’étroites planches appelées « restanques », constituées de galets roulés, mélangés à un sable très clair (« poudingue ») avec quelques veines argileuses. Ces excellentes conditions réunies favorisent l’expression et la pleine maturité des raisins dans l’harmonie des différents vins de Nice.

Neuf vignobles

La plantation du vignoble de Bellet remonte vraisemblablement à l’époque de la fondation phocéenne de Marseille. Le début du XIXème siècle marque la période la plus prospère du vignoble puisque l’on pense qu’il couvrait à l’époque plus de mille hectares. En 1941, les vignerons, attachés à leur cru local, voient leur courage récompensé par le classement du vin de Bellet en « Appellation d’Origine Contrôlée » (A.O.C.) Constituée d’exploitations familiales, les collines de Bellet comptent aujourd’hui neuf vignobles : Château de Bellet, Château de Crémat, Collet de Bovis, Clos Saint-Vincent, Domaine de la Source, Domaine de Toasc, Domaine de Vinceline, Domaine Saint-Jean, Via Julia-Augusta.