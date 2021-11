Leonidas – Calendrier de l’Avent chocolaté et gourmand

Leonidas, véritable chocolatier belge, présente, cette année encore, un somptueux et délicieux calendrier de l’Avent, pour patienter dans la gourmandise, jusqu’à Noël. Un coffret pétillant, coloré festif, et surtout fabuleux et gourmand, renfermant des petits bonheurs à croquer et savourer…

Leonidas est une marque belge de chocolat, qui présente des chocolats de qualité, pour un prix raisonnable, afin de pouvoir offrir ou s’offrir un moment de bonheur chocolaté, à tout instant de l’année, ou plus particulièrement pour les fêtes. Ainsi, pour découvrir ou redécouvrir les chocolats Leonidas, le calendrier de l’Avent est un excellent coffret pour patienter, dans la gourmandise, jusqu’aux fêtes.

Le calendrier est simple, mais aussi élégant et festif, avec sa couleur rouge, ses dorures et ses dessins et motifs aussi gourmands qu’hivernaux. La première case cache un carré au chocolat noir intense et croquant, qui renferme un fourrage au caramel au beurre salé. Cette bouchée est une explosion de saveur, offrant un parfait équilibre entre la coque noire et le caramel coulant. Derrière la deuxième fenêtre se trouve un carré croquant au chocolat au lait. Une douceur, avec ce chocolat au lait savoureux et doux, qui s’allie au praliné mélangé au riz soufflé, qui apportera un peu de croustillant. L’Avelanne est à retrouver dans la troisième case, proposant une bouchée généreuse et crémeuse. Un chocolat au lait onctueux, associé à la douceur des noisettes en ganache. Derrière la quatrième fenêtre se cache un chocolat noir, intense, au fourrage onctueux, à la crème de caramel. Là encore, un subtil équilibre entre intensité du chocolat noir croquant et douceur de fourrage onctueux de caramel.

Ainsi de suite, au fil des jours, du mois de décembre et jusqu’à la veille de Noël, le calendrier de l’Avent propose des bouchées chocolatées savoureuses, croquantes, onctueuses, pour éveiller tranquillement les papilles et savourer chaque petit moment, en attendant Noël. Des classiques de la marque Leonidas, que l’on aime à retrouver et déguster, et qui se présentent très bien dans ce coffret à offrir ou à s’offrir.

La marque Leonidas est à retrouver par ici…