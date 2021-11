Bonne Maman – Calendrier de l’Avent gourmand 2021

Bonne Maman est une marque française incontournable, que tout le monde connaît et qui, cette année encore surprend et fait rêver, avec ce nouveau calendrier de l’Avent gourmand, invitant à patienter dans la gourmandise, jusqu’à Noël…

Bonne Maman, marque française de confiserie et biscuiterie, depuis 1971, ne cesse de surprendre, d’innover et de se laisser porter par la tradition, mais toujours avec une touche de modernité, pour répondre aux attentes de la clientèle actuelle. Ainsi, les recettes classiques et malgré tout uniques et subtiles restent, mais d’autres, plus surprenantes, apparaissent, pour éveiller les papilles.

Pour patienter jusqu’à Noël, la marque française présente un somptueux calendrier de l’Avent. Le coffret, qui s’ouvre en deux, comme un livre, est très joli, avec la couleur dominante du rouge, qui rappelle la marque. Un village enchanté, avec un magnifique sapin de Noël, sur le devant de la boîte, comme à l’intérieur. Les cases, de tailles différentes, sont numérotées et à retrouver, au fil des jours, jusqu’à la veille de Noël.

La première fenêtre à ouvrir est grande et allongée. Derrière se trouvent deux éléments, pour bien commencer cette découverte et le mois de décembre. Il y a, dans une petite boîte, une petite cuillère à confiture Bonne Maman, ainsi qu’un petit pot de confiture de 30g, de cerises aux épices de Noël, incitant les papilles à s’accommoder à ces saveurs festives d’épices. La deuxième case cache un petit pot de confiture de myrtilles à la mélisse, un mélange surprenant, audacieux, et plutôt agréable. Une première infusion est à découvrir derrière la troisième fenêtre. Une infusion Douceur, mêlant pomme, cannelle et sureau, qui invite au bien-être et à la gourmandise, avec de nouveau une touche d’épice de Noël, avec la cannelle. Dans la quatrième case se trouve un petit pot de confiture de mandarines d’Italie, une recette intense, avec un brin d’amertume des fruits, qui reste très agréable et fin. Un petit pot de confiture de fraises à la verveine est à retrouver et déguster, derrière la cinquième fenêtre. Une recette fruitée, douce et savoureuse, avec la douceur et le goût des fraises, mêlés au parfum citronné de la verveine. La sixième case cache un premier biscuit, une tartelette au chocolat au lait caramel, une gourmandise croquante et fondante, que l’on aime à retrouver. Une saveur réconfortante et subtile, un incontournable à déguster…

Derrière la septième fenêtre se trouve un petit pot de confiture de framboises à la camomille, une recette subtile et surprenante, savoureuse et bonne, qui saura plaire. Un autre pot de confiture est à découvrir, dans la huitième case, de framboises épépinées, cette-fois-ci. Une recette incontournable, qui l’on apprécie toujours autant et que l’on aime à retrouver. La neuvième case cache un nouveau sachet d’infusion Après-dessert, pour finir un repas en légèreté, avec les vertus de la badiane, du cassis et de la mélisse. Une infusion bien-être, plaisante, douce et légère. La case numéro dix révèle un petit pot de confiture citrons et yuzus, saveurs acidulées et douces. Une marmelade au parfum d’exotisme, rafraichissant, idéal pour faire voyager les papilles.

La onzième fenêtre présente un petit pot de confiture de cerises à la fleur d’hibiscus, une recette fruitée et florale, douce et équilibrée, plaisante et étonnante, à savourer. Un petit pot de confiture de mangues, pêches et citrons verts, est à retrouver derrière la douzième fenêtre. Une recette mêlant trois fruits, offrant douceur acidulée, avec un brin d’exotisme. Deux pâtes de fruits sont présentées dans la treizième case, invitant à partager un moment gourmand à deux ! Un petit instant de bonheur fruité, à partager ou pas, une gourmandise bienvenue, en ces temps festifs. Dans la quatorzième case se trouve un petit pot de confiture de rhubarbe et fraises, un classique plaisant, rassurant, que l’on aime à retrouver. Un petit pot de confiture de nectarines blanches et pêches à la verveine citronnelle est à découvrir dans la quinzième case. Une recette plus surprenante, alliant parfaitement la douceur des fruits d’été avec le parfum citronné de la verveine. Derrière la seizième fenêtre se cache un sachet de deux sablés nappés de chocolat noir. Des gâteaux à partager, ou pas, croquants, savoureux et gourmands, avec le chocolat noir intense, apportant un brin de force à la douceur du sablé. La case numéro dix-sept cache un petit pot de confiture de fraises à la fleur de tilleul, une recette qui allie, une fois de plus, parfaitement la douceur fruitée avec la saveur florale. Un mélange subtil et doux, savoureux et gourmand, un brin surprenant.

Dans la dix-huitième case se trouve un sachet d’infusion Détente, à la mélisse, citronnelle, achillée et millefeuille, qui présente un assemblage aux saveurs plaisantes et aux vertus apaisantes et anti-stress. Derrière la dix-neuvième case se présente un petit pot de confiture quetsches et poires à la badiane. Une recette surprenante, agréable, subtile et douce, présentant un mélange plutôt réussi. Un autre petit pot de confiture abricots à la bergamote est à déguster, dans la vingtième case. Une recette tout aussi surprenante, alliant deux saveurs qui se mêlent bien, pour un instant de douceur. La fenêtre numéro vingt-et-un cache un petit pot de confiture de pêches à la fleur de jasmin, une nouvelle saveur qui allie fruit et fleur, pour une recette subtile, délicieuse et étonnante. Une petite tartelette au chocolat au lait est à retrouver dans la vingt-deuxième case. Un gâteau croquant et savoureux, avec la douceur du chocolat au lait, fondant et chaleureux. La vingt-troisième case cache un dernier petit pot de confiture, oranges à la cannelle, ramenant aux saveurs et épices de Noël. Une recette savoureuse et parfumée, délicates et un brin exotique. Enfin, la dernière fenêtre dévoile une petite boîte renfermant une jolie décoration de Noël, à accrocher au sapin !

Derrière les fenêtres, de charmantes phrases positives et bienveillantes sont à retrouver, comme de belles illustrations rappelant le dessin du calendrier de l’Avent, ou encore deux petits jeux plaisants. L’univers est doux, festif, chaleureux et adorable, tout comme tout ce qui est à retrouver dans ce beau, fabuleux et gourmand calendrier de l’Avent.

Bonne Maman, marque française connue, vient encore embellir l’attente de Noël, avec un superbe calendrier de l’Avent gourmand, présentant quelques recettes de confitures surprenantes, certaines autres classiques, que l’on aime à retrouver, des infusions, des petits gâteaux et autres surprises, pour sublimer cette attente, jusqu’aux fêtes.

