Assassin’s Creed Valhalla – Ed. Glénat

verAssassin’s Creed Valhalla est un album de Mathieu Gabella et Paolo Traisci, paru aux éditions Glénat, fin janvier 2023. Une bande dessinée qui présente un récit indépendant, cependant connecté au dernier opus Assassin’s Creed Valhalla, avec action, discrétion, trahisons, camaraderie, mythe…

Abbaye de Readingum, un jeune homme est ramené à un moine. Il demande à Edward d’arrêter. Les deux personnes restent seuls. Le moine explique qu’il a d’autres problèmes à régler que les sorties et frasques du jeune homme. Il dirige une congrégation… Edward demande à son grand frère de le laisser partir. Il explique qu’il se donne beaucoup de mal pour ne pas être retrouvé. Mais le grand frère affirme que cela ne fonctionne pas ! Edward s’agace, il n’a pas demandé à être enfermé ici. Son frère lui rappelle que c’est la famille qui l’a fait pour eux deux. S’il quittait le monastère, ce serait le déshonneur… Edward connaît bien cette remontrance. Ecbert affirme qu’il ne fait pas les règles, mais il sait ce qu’il en coûte de ne pas les respecter, avec Dieu ou avec les hommes…

Le récit est surprenant, captivant et plein de rebondissements, offrant une aventure épique et passionnante. Edward, jeune moine copiste, se voit enlever par Eivor, cheffe de guerre Viking. D’étranges parchemins interpellent, d’autres veulent les comprendre et en savoir plus, tandis qu’un ordre tente de tout stopper. Le roman graphique se teinte d’aventures historiques et d’ésotérisme pour offrir une bande dessinée épique et captivante de l’univers vidéoludique. Tous les éléments sont présents dans cette histoire pleine d’action, de révélations, surprises, suspense, action, savoirs, secrets, combats, infiltration, trahison… Quant au dessin, il est tout aussi spectaculaire et énergique, avec un trait défini, fluide et puissant à la fois. Des archives, un cahier graphique viennent clôturer le bel album.

Assassin’s Creed Valhalla est un bel album des éditons Glénat, inspiré du jeu du même nom. Un beau roman graphique, brillamment réussi, d’aventures historiques teintées d’ésotérisme, qui s’inspire et se connecte au dernier opus d’Assassin’s Creed Valhalla.

