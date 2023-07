Astréa – Un roman des éditions Sarbacane

Astréa est un roman d’Alexis Brocas, paru en juin 2023, aux éditions Sarbacane. Un space opera, un récit d’anticipation étonnant, entre complots, espionnage, trahisons, lutte des classes, cosmos, espace, vitesse, espoir, désillusions…

Son histoire commence l’année 300 133 du calendrier universel impérial, sur la planète Ravno, vers la fin de la saison des brumes. Elle est une écolière de 9 ans, elle a la peau brune, les yeux bruns et les cheveux noirs. La jeune fille possède un corps en allumettes, une taille frêle et une paire de couettes. Elle a ses parents près d’elle, même s’ils ne sont pas souvent là en même temps ! Ils tiennent un bar, le VitaNova, dans le port orbital. Le bar n’a pas connu un jour de fermeture depuis sa naissance. En effet, sa mère garde le comptoir de 20 heures à 8 heures et son père de 8 heures à 20 heures. Ses parents se retrouvent plus souvent au travail qu’à la maison…

C’est une aventure galactique hors norme qui est à découvrir ! L’héroïne, Astréa, est la narratrice de son histoire. Elle est rêveuse et elle est douée, mais elle n’a pas sa place sur cette planète… Aussi, un jour, tout va changer avec l’arrivée d’une mystérieuse cliente. Le récit semble plutôt bien mené, l’intrigue travaillée, pour entraîner facilement les lecteurs, dans cette aventure galactique. Le texte, assez bien détaillé, permet de s’immerger et d’imaginer la vie de cette jeune fille, qui semble bien déterminée. Une aventure qui offre aussi à réfléchir sur le système, les différentes classes, les chances de chacun et chacune… Le complot, l’espionnage, les rencontres et les trahisons rythment également le roman.

Astréa est un roman d’anticipation et de science-fiction, d’Alexis Brocas, paru aux éditions Sarbacane. Un roman bien mené et passionnant, qui propose de suivre l’évolution et l’aventure d’Astréa, rêveuse et douée, qui va être propulsée loin de sa planète natale…

