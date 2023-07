Interview de Julia de Nunez, l’actrice qui a incarné Brigitte Bardot dans la série de Danièle et Christopher Thompson

En mai, les téléspectateurs de France 2 n’avaient d’yeux que pour Julia de Nunez qui interprétait magistralement Brigitte Bardot dans la série réalisée par Danièle et Christopher Thompson. Trouver une actrice pour incarner cette jeune femme libre devenue actrice et icône de plusieurs générations était loin d’être gagné. Le choix de Julia de Nunez s’est très vite imposé aux producteurs. Une évidence. La jeune femme de 23 ans n’avait jamais tourné pour la télévision ou le cinéma. Elle prenait des cours de théâtre et, bien sûr, elle a des airs de Bardot. En juin dernier, elle a reçu la Nymphe d’Or du meilleur espoir international du 62e Festival de Télévision de Monte-Carlo. Une récompense amplement méritée tant la comédienne crève l’écran dans la série. Nous l’avons interviewée lors du Festival. Elle nous a parlé de la série, de Brigitte Bardot et de ses envies.

France Net Infos : La série “Bardot” a été très bien accueillie et elle a remporté un très grand succès sur France 2. Vous venez de recevoir la Nymphe d’Or du meilleur espoir international. Quel parcours ! Comment vous êtes-vous retrouvée dans cette aventure ?

Julia de Nunez : J’étais en première année de théâtre et je n’avais pas d’agent. Je n’avais jamais passé de casting de ma vie. Quand j’ai vu cette annonce qui traînait un peu partout sur les réseaux sociaux, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côtés. Elle disait qu’on recherchait une jeune femme entre 18 et 22 ans avec des faux airs de Bardot. Dans ma vie, il y a toujours comme une blague de la part de mes amis sur ma ressemblance avec Bardot.

France Net Infos : Que représentait-elle pour vous avant la série ? Vous aviez vu plusieurs de ses films…

Julia de Nunez : C’est l’une des comédiennes de la Nouvelle Vague qui m’a marquée et qui m’a confirmé que j’avais envie d’être comédienne.

France Net Infos : Quelles indications Danièle et Christopher Thompson vous-ont-ils donné pour interpréter Bardot ?

Julia de Nunez : Il ne s’agissait pas de l’imiter. Il fallait créer un vertige. Le maquillage et les costumes m’ont aidée à créer ce vertige. Il ne fallait pas qu’on ne la voie pas ni qu’elle me soit diamétralement opposée. Ce n’était pas une imitation mais aussi la vision que j’avais d’elle. J’ai aimé me construire comme quand on construit un personnage au théâtre avec des informations qu’on complète dans notre imaginaire. Dans la série, je l’incarne quand elle a vingt ans. Il fallait s’intéresser au contexte des années 50 qui n’est pas le même que celui d’aujourd’hui. Ce qui m’a surpris, c’est la façon dont elle a voulu se détacher de ce contexte pour prendre son propre chemin. J’étais surprise de voir à quel point elle avait du tempérament et une force de caractère incroyable.

France Net Infos : Brigitte Bardot n’a pas souhaité vous rencontrer et elle a critiqué la série. Cela vous a-t-il blessée ?

Julia de Nunez : Non, pas du tout ! Je pense avoir suffisamment compris plusieurs aspects de sa vie pour comprendre pourquoi elle a tenu ces propos et pourquoi elle a réagi de cette façon. Même si je pense que c’est un très bel hommage qu’on lui rend, je comprends qu’elle veuille qu’on la laisse tranquille.

France Net Infos : “Bardot” était votre premier tournage. Qu’est-ce que cela vous a apporté, vous a appris ?

Julia de Nunez : Ca m’a appris à travailler et à m’investir sur quelque chose pour la première fois de ma vie. Au lycée, je n’ai jamais été scolaire. J’ai même été une mauvais élève. Ce tournage m’a appris une rigueur. Etre comédien, c’est du travail. On prête notre corps pour interpréter un personnage. Ca nous laisse des marques.

France Net Infos : Vous avez commencé votre carrière avec un rôle très fort. Comment envisagez-vous la suite ?

Julia de Nunez : J’avoue que je ne me pose pas trop la question. J’ai tendance à vivre au jour le jour. Je ne suis pas de nature inquiète sur ce qui va se passer. Peut-être que je ne serai plus comédienne et que je m’orienterai dans un autre domaine. Dans ce métier, il y a une part de hasard et il aussi question de rencontres, donc on ne peut rien prévoir. C’est trop dangereux de se poser des questions et d’essayer de prévoir la suite. Je prends des cours de théâtre à Paris. C’est ce qui m’intéresse en ce moment. C’est un univers très différent de celui du cinéma. Danièle Thompson est venue me voir au théâtre à une représentation de “La Noce” de Tchekov. Je jouais la maîtresse de maison, une femme d’un certain âge. Elle était surprise de me voir dans un tel rôle, avec une voix différente.

France Net Infos : Quelles héroïnes aimeriez-vous incarner au théâtre ?

Julia de Nunez : En fait, j’aimerais beaucoup jouer des hommes. Ca m’amuserait beaucoup ! Par exemple, j’aimerais beaucoup jouer Richard III mais je sais que ce sera impossible ! J’ai peut-être un projet de théâtre à la rentrée mais je ne peux rien dire pour l’instant…