Parmi nous, tome 0 par Lidjo

Découvrez « Parmi nous, tome 0, premier assaut » de Lidjo, une saga de science-fiction captivante qui explore l’idée intrigante d’une création extraterrestre de la planète Terre. Avec ce premier volume, l’auteur pose les bases de son univers avant de poursuivre l’histoire dans le Tome 2. Plongez dans un Paris post-apocalyptique où un ancien légionnaire, Axel, se lance dans une quête désespérée pour retrouver son neveu disparu, tout en affrontant de redoutables industriels et des forces extraterrestres déterminées.

Un drame familial bouleversant

Dans un monde contemporain, Axel aspire à une vie paisible et à fonder une famille avec sa petite amie Chloé. Lorsque sa sœur Anaïs débarque avec sa petite amie Jeanne et leur fils Phil, Axel se réjouit de retrouver une partie de sa famille. Cependant, une tragédie s’abat sur eux lorsque la plupart des membres de sa famille sont assassinés dans une boîte de nuit, à l’exception du jeune Phil qui disparaît mystérieusement. Dès lors, Axel se lance dans une quête acharnée pour retrouver son neveu, mais il devra faire face à de redoutables adversaires, dont de puissants industriels prêts à tout pour atteindre leurs objectifs, ainsi qu’à des puissances extraterrestres.

Un univers de science-fiction captivant

Dès le prologue, l’auteur Lidjo plonge les lecteurs dans un récit de science-fiction intense. On y découvre Mylo, en fuite à travers la galaxie après avoir tenté un putsch contre l’Empire Zandac, dont sa sœur Nao est la princesse héritière. Mylo se réfugie sur Terre, où il rencontre Axel, et l’aventure commence. Au début, l’histoire se concentre principalement sur Axel et son quotidien, mais au fur et à mesure que l’intrigue se développe, les éléments de science-fiction prennent de plus en plus d’importance.

Une montée de tension palpitante

Axel se retrouve rapidement pris dans une course contre la montre pour retrouver son neveu disparu. Plus il découvre les secrets entourant cette quête, plus il réalise qu’il n’est qu’un pion dans une guerre de pouvoir visant à conquérir l’espace. La tension monte de façon exponentielle, tenant les lecteurs en haleine tout au long du récit. Les forces extraterrestres se révèlent de plus en plus présentes, ajoutant une dimension palpitante à l’histoire.

Un début époustouflant pour une saga captivante

Avec « Parmi nous, tome 0, premier assaut », Lidjo offre un début de saga époustouflant. Les lecteurs sont plongés dans un univers mêlant science-fiction, suspense et drame familial. La quête d’Axel pour retrouver son neveu se transforme en une aventure complexe et captivante, où les enjeux sont élevés. Les lecteurs seront emportés par l’écriture immersive de Lidjo et l’intrigue palpitante qui se déploie au fil des pages.